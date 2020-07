Dwars door het Hageland zet Covid-team met zes artsen in FHN

29 juli 2020

18u08 1 Wielrennen Dwars door het Hageland, op zaterdag 15 augustus de eerste UCI-wedstrijd op Belgische bodem, pakt uit met een echt Covid-team. Dat bestaat uit een zestal jonge artsen met een hart voor de koers. Die medische cel schiet enkele dagen voor de koers al in actie.

“Om de hotels waar de ploegen zullen verblijven te bezoeken”, verduidelijkt Covid-administrator Luc Devolder. “Ook de ziekenhuizen in de regio zullen ze inspecteren. Het Covid-team zal zowel de start- als aankomstzone controleren. Ze houden ook een lijst van de labo’s in de regio bij. Tijdens de wedstrijd bemannen ze een interventievoertuig. Na afloop gaan ze hun ervaringen doorspelen aan de federatie en zijn ze inzetbaar in andere koersen.”

Matthieu Vermeersch en Lisa Schots, twee artsen die in Gent Covid-patiënten opvingen, zetten zich in voor dit team. Tijdens de wedstrijd zullen door specifieke hesjes herkenbaar zijn. Ook de deelnemende ploegen moeten zich aan de nieuwe regels onderwerpen. Drie dagen voor de start moeten alle deelnemers een Covid-test ondergaan. Zowel de startzone in Aarschot als de aankomstzone op de Citadel in Diest zullen publieksvrij blijven. Ook in de zone waar de renners worden bevoorraad zullen geen toeschouwers toegelaten zijn. Het advies van Christophe De Graef, burgemeester van Diest, is heel duidelijk: “Volg de koers in de eigen huiskamer! Dan zien we geen probleem om deze wedstrijd te laten doorgaan.”

Wie toch naar de koers afzakt, zal corona-stewards tegenkomen. Zij zullen de mensen wijzen op de gangbare maatregelen. Waar meer dan tien mensen samentroepen, wordt ingegrepen. “Want dat is perfect controleerbaar”, aldus De Graef.

Dwars door het Hageland, de tweede en tevens laatste manche van de Bingoal Cycling Cup, lokt twintig ploegen van zeven renners. “Wereldkampioen Mads Pedersen van Trek-Segafredo is de blikvanger”, beweert organisator Nick Nuyens. “Deceuninck-Quick.Step komt met Zdenek Stybar, Alvaro Hodeg en Florian Sénéchal naar de Duracell Dwars door het Hageland. Jumbo-Visma en Sunweb zijn de andere ploegen uit de World Tour.”

Het parcours bestaat uit 42 kilometer onverharde wegen. De Citadel van Namen, waar Kenneth Vanbilsen vorig jaar zijn mooiste koers ooit won, wordt vijf keer aangedaan. Het Grasbos – de Poggio van Diest – door wegenwerken niet worden beklommen.