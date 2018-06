Duyck voor de vijfde opeenvolgende keer Belgisch kampioene tijdrijden YP

21 juni 2018

16u35

Bron: Belga 3 Wielrennen De 30-jarige Ann-Sophie Duyck (Cervelo-Bigla) heeft zich vrijdag in Anzegem, zoals verwacht, opnieuw tot Belgisch kampioene tijdrijden bij de vrouwen elite gekroond. Ze deed dat nu al voor de vijfde opeenvolgende keer. Duyck legde het 28,2 kilometer lange parcours af in een verbluffende tijd van 40:00. Tweede werd Lotte Kopecky op 1:11 van de kersverse kampioene. Ellen Van Loy werd netjes derde (41:25).

Het was Ellen Van Loy die na 14,1 kilometer, en dus bij de eerste passage aan de eindmeet, alle voorgaande besttijden verpulverde met 20:28. Lotte Kopecky benaderde deze tijd op enkele honderdsten van een seconde, maar deed dat dan wel in haar voordeel. Tot Ann-Sophie Duyck kwam aangevlogen. Duyck, de voorbije vier jaar telkens Belgisch kampioene, bolde na 14,1 kilometer over de eindmeet na 20:02, maar liefst 16 seconden beter dan Kopecky en Van Loy.

Annelies Dom zette met 43:11 een eerste sterke eindtijd neer. Zij bleef zo een tijdlang op de hot seat zitten tot eerst Saartje Vandenbroucke (42:52) en daarna Ellen Van Loy eraan kwam. Deze laatstgenoemde klokte af in 42:25. Maar dan moesten Lotte Kopecky en Ann-Sophie Duyck nog arriveren. Kopecky werd in het tweede gedeelte voorbij gestoken door Duyck waardoor meteen duidelijk werd dat de West-Vlaamse voor de vijfde opeenvolgende keer de Belgische driekleur mocht gaan ontvangen. Kopecky kon zich nog ietwat handhaven met een tweede plaats.

"Zeges komen niet op bestelling"

"Maar dat het op voorhand vastlag dat ik zou winnen, zou ik niet durven stellen. Een zege komt nu eenmaal niet op bestelling", reageerde de 30-jarige West-Vlaamse. "Ik had hier maar één doel en dat was die titel verlengen. Dat brengt wel wat druk met zich mee. Op de duur gaat iedereen ervan uit dat je sowieso wel zal winnen."

"Tijdrijden is een specialisatie. Ik ben geen natuurtalent, maar heb er jaren aan gewerkt. Vele kleine details zorgen ervoor dat ik net iets beter ben dan de rest. Mijn sterke punten scherp ik al jaren aan en ik ben steevast op zoek naar progressie. Die inspanningen lonen. Maar het blijft afzien. Steeds tegen de pijngrens aanrijden en de spanning op de benen houden. Van bij de start moet het juiste tempo gezocht worden. Diep gaan en jezelf kapot rijden, dat is tijdrijden. Ik hoorde dat ik een goede tijd aan het neerzetten was en in de tweede ronde zag ik plots Lotte Kopecky voor mij rijden. Dan wist ik genoeg."