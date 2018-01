Dupont wil carrière bij Wanty-Groupe Gobert herlanceren: “Tonen dat 2016 geen toevalstreffer was” Xander Crokaert in Benidorm

19u23 2 Photo News Dupont is alvast tevreden over zijn nieuwe Cube-bolide. Het sein om voor de camera's met een wheelie uit te pakken. Wielrennen Timothy Dupont was in 2016 de revelatie én Belgische zegekoning - liefst zeventien keer mocht hij dat jaar het zegegebaar maken. Maar de snelle Gentenaar kon daar vorig seizoen geen vervolg aan breien. Slechts twee overwinningen. Te weinig. Bij nieuwe werkgever Wanty-Groupe Gobert is de spurter alvast op revanche belust. “Ik mik op een zestal overwinningen. Zeventien zal moeilijk worden, al weet je natuurlijk nooit”, klinkt het in stageoord Benidorm.

Neen, Dupont kende in 2017 niet zijn beste periode. Het draaide niet bij Veranda’s Willems-Crelan en de Oost-Vlaming deelde mee in de malaise. “Ik moet bekennen dat ik twijfelde aan mezelf”, vertelt Dupont. “Er waren wat problemen binnen de ploeg en mijn motivatie was dan ook een stuk minder. We zaten in de hoek waar de klappen vielen, en vandaar dus de mindere resultaten.”

Photo News

"Hoop dat er stevig mijn kaart wordt getrokken"

Nood aan een frisse wind dus: Wanty-Groupe Gobert. “Ik ben heel blij dat ze mij een kans geven en ik hoop dat er stevig mijn kaart wordt getrokken. In het verleden speelde Wanty niet vaak op één renner, maar als we een paar mannen op één lijn krijgen, kunnen we ver geraken. Ook in de Ronde van Frankrijk. Ik heb in het verleden kleppers als Gaviria en Cavendish geklopt in de sprint. Dus top 10 in de snelle etappes is zeker haalbaar voor mij. Of ik stiekem het rittenschema van de Tour heb bestudeerd? Ja, toch wel”, lacht de Gentenaar.

En wat met de andere ambities? “Eerst en vooral wil ik goed zijn in de voorjaarsklassiekers, genre Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Als er daar vanaf het begin niet hard gekoerst wordt, wil ik toch meedoen voor de dichtste ereplaatsen. Ik wil in elk geval tonen dat 2016 geen toevalstreffer was. Mijn voorbereiding is alvast vlekkeloos verlopen", aldus Dupont. Intussen neemt de snelle man ook deel aan strandraces. Dat doet hij zo’n vier à vijf keer per winter. “Op 27 januari rij ik zelfs het BK in Middelkerke. Drie dagen later trek ik naar Bessèges, de opener van mijn wielerseizoen.”

