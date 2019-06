Dupont: “Dicht bij de trui, dus dit is wel balen” Redactie

30 juni 2019

17u58

Bron: VTM NIEUWS 0

Timothy Dupont is niet aan z’n beste seizoen bezig, maar werd vandaag wel tweede op het BK in Gent. “Ik ben blij dat mijn hamstringprobleem grotendeels opgelost is, al is het wel balen als je zo dicht bij de trui bent”, klonk het na afloop. “Merlier is nu ook een van de snelste Belgen. En als je ziet dat Van Aert derde is, dan is deze tweede plek ook zeker niet slecht.” Bekijk hierboven de volledige reactie van Dupont.