Dumoulin verbreekt contract bij Sunweb en trekt naar Jumbo-Visma Thijs Zonneveld

19 augustus 2019

10u28

Bron: AD.nl 14 Wielrennen Het zat er al weken aan te komen, maar nu is het dan eindelijk officieel. Tom Dumoulin (28) vertrekt bij Sunweb en zet zijn carrière verder bij Jumbo-Visma. “Ik besef dat het gras aan de overkant niet altijd groener is, maar ik wil de kans grijpen om mijn horizon te verruimen”, zegt de Nederlander.

We have a dream. So from now on we don’t fight against each other, but with each other. Together. For the same dream. 💛🖤#samenwinnen pic.twitter.com/anA4OwTgjT Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Het duurde, het duurde, het duurde en het duurde. Het onvermijdelijke nieuwsbericht werd over de Tour heen getild, over de eerste weken van augustus – maar nu is het er dan toch. Het huwelijk tussen Tom Dumoulin en Sunweb is definitief over en de Giro-winnaar van 2017 tekent, zoals al even in de lucht hing, voor Team Jumbo-Visma. Daar zal hij volgend jaar meerdere andere sterke klassementsrenners aan zijn zijde vinden, zoals Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Ook Wout van Aert en Laurens de Plus rijden voor Jumbo-Visma.

“Het doet echt pijn om te vertrekken’’, zo reageert Tom Dumoulin op de website van Sunweb. “Mijn hart ligt hier en we hebben samen geweldige dingen bereikt waar ik trots op ben. Ik heb met Team Sunweb bewezen dat het mogelijk is om een grote ronde te winnen met dit team en ik twijfel er niet aan dat ik dat weer met hen zou kunnen. Ik weet dat het gras niet altijd groener zal zijn dan bij Team Sunweb en ik wil benadrukken dat ik zonder hen nooit was gekomen waar ik vandaag ben.’’

“We hebben één droom: het winnen van de grootste ronde ter wereld (de Tour de France, red.)”, legde Jumbo-Visma in het filmpje uit waarom het Dumoulin binnenhaalt. “Dat willen we doen door te durven en lef hebben, door vriendschappen sluiten, door slimmer te zijn dan de rest, door open te staan voor nieuwe invloeden, door te strijden op het scherpst van de snede. Maar vooral: door het samen te doen. Welkom Tom. Samen gaan we de strijd aan voor onze droom.”

Knieblessure

Twee jaar geleden tekende Dumoulin een contract dat hem aan de ploeg verbond tot eind 2021. Hij was blij, de ploeg was blij. Dumoulin werd een klassementsrenner bij Sunweb, voor de ploeg was hij hét uithangbord. Maar gedurende de afgelopen twee seizoenen ontstonden er langzaam maar zeker scheurtjes in de relatie tussen Dumoulin en het management van de ploeg. Soms ging het over kleine dingen, steeds vaker over een fundamenteel verschil van inzicht. Dumoulin was niet tevreden met transferbeleid van Sunweb, over (het gebrek aan) investeringen in de omkadering en de soap rond de knieblessure die hij opliep in de Giro.

Amazing memories and incredible results; our extraordinary journey together comes to an end.



Thank you @tom_dumoulin for everything, we wish you all the best for what’s next ❤#KeepChallenging #CreatingMemories pic.twitter.com/BFgyT0695f Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Er vinden al maanden gesprekken plaats over het ontbinden van het contract van Dumoulin. De laatste weken ging het niet zozeer meer over de financiële en contractuele voorwaarden, maar vooral over de manier en het moment van communiceren. Want linksom of rechtsom: het is voor het management van Sunweb bijzonder pijnlijk dat Dumoulin per se wil vertrekken.

Of hij dit jaar nog in actie komt voor Sunweb is zeer de vraag. Hij kampt nog altijd met de naweeën van zijn knieblessure en moet noodgedwongen de Vuelta a España aan zich voorbij laten gaan.