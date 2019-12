Dumoulin: “Ook doel van Spelen gemaakt”, De Plus: “Doelstelling is duidelijk: Tour winnen met ploeg” MXG/XC

20 december 2019

18u04 0 Wielrennen Jumbo-Visma trekt met Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk naar de Tour de France. “Drie kopmannen, inderdaad. Maar we gaan er gewoon alle drie keihard voor”, aldus nieuwkomer Dumoulin.

“Ik voel me welkom bij Jumbo-Visma”, vertelde Dumoulin op de ploegvoorstelling. “We willen de Tour winnen. Uiteindelijk zal het zich wel uitwijzen wie van ons drie de grootste kans heeft. En als het zich niet uitwijst, moeten we duidelijke afspraken maken.”

“Ik open mijn seizoen in Valencia, nadien neem ik deel aan de Tirreno, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race en de Waalse klassiekers”, vervolgde de Nederlander. “Dan neem ik wat rust, om vervolgens via de Dauphiné de Tour te rijden. Ik heb ook een doel van de Spelen gemaakt. Het wordt wel moeilijk om voor het klassement te gaan in de Tour, en een week later op de Spelen aan de start te staan.”

De Plus: “Doelstelling is duidelijk: Tour winnen met ploeg”

Groenewegen: “Giro en Vuelta zijn grote doelen”

Roglic: “Kijk uit naar de Tour”