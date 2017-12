Dumoulin heeft nog steeds darmproblemen: "Proberen het deze winter echt op te lossen" Redactie

15u27

Tom Dumoulin won afgelopen mei de Giro d'Italia, maar niet alleen zijn ongelooflijke winst haalde het wereldnieuws. Ook zijn sanitaire stop vlak voor een beklimming werd overal breed uitgemeten. In het Nederlandse tv-programma College Tour laat de roze truiwinnaar weten dat hij nog steeds darmproblemen heeft.

"Ik volg nu een bepaald dieet, omdat we aan het uitvinden zijn op welke producten ik heel erg reageer. Met mijn darmprobleem gaan we deze winter echt aan de slag. We proberen het op te lossen of in ieder geval veel beter te maken", aldus Dumoulin die ook voor onderzoeken in het ziekenhuis in Enschede is geweest.