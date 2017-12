Dumoulin hakt knoop door en gaat naar Giro, Tour blijft vraagteken Redactie

13u55

Bron: AD.nl 1 TDW Wielrennen Tom Dumoulin zal in 2018 zijn eindzege in de Giro verdedigen. De 27-jarige Nederlander van Team Sunweb beslist daarnaast pas na de Ronde van Italië of hij ook de Tour de France rijdt. Dat maakte een woordvoerder van zijn ploeg bekend.

"Tom gaat naar de Giro voor het klassement. Na de Ronde van Italië gaan we zijn prestaties analyseren en pas dan beslissen we of hij ook de Tour rijdt'', aldus de woordvoerder. Tijdens de teampresentatie van Sunweb, volgende week in Berlijn, volgt een nadere toelichting.

Tom Dumoulin heeft er een boerenjaar opzitten. De bescheiden Maastrichtenaar won in het (voorlopig) beste wielerseizoen van zijn carrière als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië en het wereldkampioenschap tijdrijden. Op de koop toe kroonde Dumoulin zich ook tot Nederlands Sportman van het Jaar.

TDW

ANP