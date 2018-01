Dumoulin hakt knoop door en gaat naar Giro - Theuns krijgt zijn kans in voorjaarswerk Marc Ghyselinck

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 TDW Wielrennen Tom Dumoulin mikt voluit op een tweede eindzege in de Giro. Dat vertelde hij vandaag op de presentatie van Team Sunweb in Berlijn. "Het parcours in de Giro lijkt meer in mijn voordeel dan dat van de Tour", gaf hij mee als uitleg. Of de Nederlander nog de Tour rijdt nadien of de Vuelta, beslist hij pas later.

Op de teampresentatie in Berlijn blikte de ploeg eerst even terug op het wonderjaar met onder meer de eindzege in de Giro met Dumoulin, vier ritzeges in de Tour de France en de groene trui en bergtrui, de wereldtitel in de ploegentijdrit en dan ook eens de regenboogtrui voor Dumoulin in het tijdrijden in Bergen. "Het was een geweldig jaar voor ons", stelde ook Dumoulin. "Niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg. Ik heb zelf meer bereikt dat ik ooit kon dromen en had niet gedacht dat ik een grote ronde kon winnen, zeker niet al zo vroeg in mijn carrière. Die eindzege in de Giro was onverwacht, maar zo mooi. Mijn ritzege naar Oropa (etappe 14) beschouw ik als de mooiste, met de ganse ploeg hebben we die dag alles perfect gedaan en ik kon het afwerken. Daarna waren we vertrokken voor het roos."

De 27-jarige Nederlander maakte eind december al bekend dat hij zijn titel zal verdedigen in de Giro waar normaal ook Chris Froome van de partij zal zijn om strijd te leveren. Dumoulin gaat er op zoek naar een tweede succes op rij. Het is geleden van 1992 en 1993 met Miguel Indurain dat een renner daarin slaagde.

TDW

Dumoulin vond vorig jaar een parcours in de Giro dat hem bijzonder goed lag, met 69,1 kilometers tegen de klok, maar ziet in 2018 een omloop die minder spek naar zijn bek lijkt met slechts 44,2 tijdritkilometers. "Het zijn er minder dan ik gehoopt had", gaf hij toe, "maar we hebben het parcours uitgebreid bestudeerd en daarom sta ik er aan de start. Het parcours in de Giro lijkt meer in mijn voordeel dan dat van de Tour, dus daarom rijd ik de Giro al zeker en mik ik er opnieuw op de eindzege. In de Tour lijkt het me moeilijker en lastiger om doel dat te realiseren. Ik ben de voorbije jaren ook verliefd geworden op de Giro en vorig jaar nog meer door die eindzege, ik hou van de supporters, de streek, de sfeer. Ik trek er echt graag naar toe en ik ga voor de eindwinst. Al zie ik het niet echt als 'mijn titel verdedigen', ik mik gewoon op een goed resultaat. Op 1 januari begint iedereen opnieuw als renner, van nul, het is een cliché, maar het is waar en ik ga gewoon mijn best doen in de Giro en wil graag weer die eindzege."

Photo News

Of hij na de Giro nog kiest voor de Tour of Vuelta is nog niet duidelijk. "Dat hangt af van de Giro en het gevoel daarna", klonk het nog bij de Nederlander. De Giro start op 4 mei met een korte tijdrit door Jeruzalem van 9,7 km, gevolgd door twee ritten in Israël. De slotrit voert op 27 mei door Rome. In voorbereiding op die Giro rijdt hij hetzelfde programma als vorig jaar. Te beginnen met de rittenkoers in Abu Dhabi, daarna de Strade Bianche, Tirenno-Adriatico, Milaan-Sanremo, vervolgens een hoogtestage, "met spijt in het hart geen Amstel Gold Race", maar wel nog Luik-Bastenaken-Luik.

Voorts viel ook nog goed nieuws te rapen over Wilco Kelderman, die vierde werd in de Vuelta van vorig jaar. De Nederlander heeft zijn contract met twee jaar verlengd en blijft nu tot eind 2020 bij het team. Hij wordt ook de kopman van de ploeg in de Vuelta van 2020.

ANP

Theuns krijgt zijn kans in voorjaarswerk

Edward Theuns (26) ruilde Trek-Segafredo voor Team Sunweb, een ploeg niet dik bezaaid met veel talent in de Vlaamse voorjaarsklassiekers en dus rook de Gentenaar zijn kans. "Ik zal hier meer mijn kans krijgen in het Vlaamse werk."

Vorig seizoen mocht Theuns twee keer juichen: in de vierde rit van de BinckBank Tour (WT) en de slotrit van de Ronde van Turkije (WT) waar hij moest opboksen tegen een sterke Sam Bennett die er vier keer won. De Gentenaar keerde ook huiswaarts met de groene puntentrui en was verheugd dat hij zijn twee jaar bij Trek-Segafredo kon afsluiten met een zege in zijn laatste koers. Nu rijdt hij voor een Nederlands team, met een Duitse licentie en op de teampresentatie in Berlijn klonk Theuns alvast enthousiast over zijn nieuwe team.

"De overstap is me goed bevallen, ik ben al eens op stage geweest met de ploeg en ik kreeg een warm welkom. Het is ook anders nu, ik ben wat ouder. Toen ik bij Trek-Segafredo startte, was ik nog de 'jongen van Topsport Vlaanderen-Baloise'. Nu heb ik intussen toch al wat stappen gezet. Bij Trek was ik in het begin nog heel stil, nu begon ik zelf gemakkelijk het gesprek en al snel raakte ik geïntegreerd. Wat het grote verschil is met mijn vorige team? Wel de hashtag is #keepchallenging en je voelt toch dat alles hier enorm onderbouwd is en met een wetenschappelijke aanpak wordt benaderd. Dat gaat om alles: niet alleen het fysieke, ook voeding en dergelijke meer. Ik denk dat ik hier zeker nog vooruitgang kan boeken en voel me heel goed bij mijn keuze."

Photo News

Theuns werd al eens tweede (2015) en derde (2016) in Dwars door Vlaanderen en eindigde vorig jaar als achtste in Parijs-Roubaix. "Die achtste stek overtrof mijn verwachtingen en heeft me de open geopend", aldus Theuns. "Na zo'n zware koers nog zo sterk eindigen gaf me toch hoop voor de toekomst. Ik ben ook aangetrokken door deze ploeg om een rol te spelen in de klassiekers. Ik ben nog niet die grote naam, maar heb toch al een paar mooie resultaten neergezet vorige jaren en wil daar verder op bouwen en het nu nog beter doen. Roubaix ligt me trouwens beter dan de Ronde van Vlaanderen, ik wil daar de komende jaren nog beter voor de dag komen en met kopmannen als John Degenkolb en Jasper Stuyven was het moeilijk om me bij mijn oude ploeg te profileren. Hier zal ik meer die kans krijgen."

Theuns is ook snel, getuige zijn sprintzeges en een tweede (2015) en vierde plaats (2016) in de Scheldeprijs. "Er zijn hier echt wel veel goede sprinters in de ploeg: Matthews won de groene trui in de Tour, Bauhaus een rit in de Dauphiné, Nikias Arndt is snel. We zijn met veel en ik ga niet eisen om hier de eerste sprinter te zijn. Elk zal zijn kans krijgen, de ene keer help ik de ander en dan zal het ook eens aan mij zijn. Ik wil me hierin ook verder ontwikkelen, al blijf ik natuurlijk vooral dromen van die voorjaarsklassiekers."

Photo News Louis Vervaeke en Edward Theuns

Louis Vervaeke wil weer "coureur" worden bij Sunweb

Louis Vervaeke (24) koerste 3,5 jaar bij Lotto Soudal, maar zat daar op een dood spoor. De jonge renner wil bij Sunweb weer tonen dat hij een renner met talent is.

Vervaeke wordt beschouwd als één van de grootste klimtalenten in België en koerste in de Ronde van het Baskenland in 2016 met de beste klimmers mee bergop. Het leverde hem een knappe elfde plaats op in het eindklassement van de World Tourkoers, maar de renner bleef vorig seizoen ter plaatse trappelen.

Ja, hij werd nog tweede na Tim Wellens in de Trofeo Serra de Tramuntana op 27 januari 2017, maar daarna ging het bergaf. Overtraind, kampend met zijn gewicht en compleet vermoeid, zo luidde het. Hij beëindigde de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland op 15 juni niet, reed weliswaar tien dagen later een verplicht nummer op het BK en kwam dan van 25 juni tot en met 3 oktober niet in competitie.

ANP

Hij beëindigde uiteindelijk wel het jaar met een positieve noot in de Ronde van Guanxi, de laatste World Tourkoers van het seizoen waar Tim Wellens de eindzege greep. "Sindsdien gaat het weer goed", aldus Vervaeke. "Die ronde in China heeft me wel vertrouwen opgedaan en ik train ook weer goed. Ik zal niet meer in de val trappen van de voorbije jaren. Ik voel me goed in deze ploeg en heb een trainer die me nauwgezet opvolgt."

Vervaeke had drie maanden verplichte rust in donde zomerperiode, dus was zijn winterreces vrij kort. "Veel vrij heb ik niet genomen, ik train rustig en voel nu al dat ik stappen vooruit heb gezet. Ik ben nu al in goede doen, zonder al te veel intensieve trainingen, maar een rustige opbouw die me voorbereidt op het seizoen."

De ambitie van 2018 is terug de renner zijn van vroeger. "Ik wil me tonen, laten zien dat ik nog steeds kan klimmen en zal Dumoulin ook bijstaan in de Giro. Daar kijk ik enorm naar uit, met een ploeg voluit mikken op die eindzege en mijn steentje bijdragen."