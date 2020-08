Duizelingwekkende snelheden en niet volledig correct afgesloten nadarhekken: wat liep er allemaal mis in de sprint tussen Groenewegen en Jakobsen? KDW

06 augustus 2020

13u57 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Fabio Jakobsen is buiten levensgevaar volgens de laatste berichten. Gelukkig, want bij de sprint gisteren in de openingsrit in de Ronde van Polen liep heel wat mis. Een reconstructie.

De aankomst in Katowice in Polen ligt al jaren onder vuur bij renners. Na een korte afdaling op één kilometer van de streep wordt het peloton als het ware naar de aankomst gegooid. Er zit nog een bocht in de laatste kilometer, maar de snelheid blijft er ongenadig hoog liggen. Renners als André Greipel stelden de finish al aan de kaak, zonder gevolg.

Zo is het kunnen gebeuren dat Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen gisteren aan duizelingwekkende snelheden tegen elkaar uitkwamen. Aan het begin van de sprint op 300 meter van de aankomst bedroeg het cijfer op de kilometerteller al minstens 50 kilometer per uur. Met de meet in zicht ging het in volle sprint naar meer dan 70 kilometer per uur.

Het hoeft natuurlijk niet gezegd dat de impact bij een crash aan een dergelijke snelheid enorm is. Vanuit de lucht is goed te zien hoe Groenewegen langzaam maar zeker de doorgang voor Jakobsen blokkeert. Op het moment dat beide renners contact maken, zet Groenewegen ook nog even zijn elleboog. Het volgende moment wordt Jakobsen de dranghekken in gekatapulteerd.

Op amateurbeelden vlakbij de aankomst is de impact nog duidelijker waar te nemen. Vertraagd is te zien dat Jakobsen een volledige tuimeling maakt nadat hij in contact komt met de nadarafsluiting. Ook de helm van de Nederlandse kampioen wielrennen vliegt weg voor hij de grond raakt. Bovendien waren de dranghekken niet volledig correct afgesloten door de organisatie. Fouten die de gevolgen van de val van Jakobsen alleen maar zwaarder maken.

Patrick Lefevere: “Aankomst vorig jaar al aangeklaagd door ploegleider Brian Holm”

“Ik heb de sprint tien keer bekeken”, zegt Patrick Lefevere aan VTM Nieuws.” Dit is niet meer of minder dan wat ze in gerechtelijke termen opzettelijke slagen en verwondingen noemen. Dit is geen licht incident. Normaal gezien wordt er een UCI-commissaris aangesteld om alles zo veilig mogelijk te maken, maar daar hebben ze het blijkbaar niet zo nauw mee genomen.”

“Dit is geen licht incident. Sinds twee jaar is er een VAR of videoref in het wielrennen. Op de beelden is te zien dat de nadarafsluitingen in het rond vlogen. Ik weet niet of het met andere hekkens beter zou zijn geweest. We hebben in elk geval al de aankomst vorig jaar aangeklaagd bij de UCI. Ploegleider Brian Holm vond die finish in dalende lijn toen al niet kunnen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Toestand Jakobsen ernstig maar stabiel na vijf uur durende operatie, Groenewegen reageert voor eerst: “Ik denk aan hem, constant”

Patrick Lefevere en Deceuninck-Quick.Step dienen klacht in bij UCI en politie: “Ik kan geen enkel begrip opbrengen voor actie Groenewegen, dit was een aanslag”

Onze chef wielrennen: “Gaan coureurs nu echt als wilde beesten koersen? Wat gaat dat geven, straks in de afdaling van de Poggio?”