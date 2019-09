Duitser Walscheid houdt De Bondt van zege in Omloop van het Houtland Redactie

25 september 2019

18u25

Bron: Belga 0 Wielrennen Max Walscheid (Sunweb) heeft de 74ste Omloop van het Houtland gewonnen. Na 186,3 kilometer van Middelkerke naar Lichtervelde was de 26-jarige Duitser de snelste van een kopgroep van vijf. Dries De Bondt werd tweede, voor de Nederlanders Taco van der Hoorn en Jan-Willem van Schip en Jens Keukeleire.

Van zodra de renners de nieuwe startplaats Middelkerke verlaten hadden, zat het spel op de wagen. Negen renners slaagden er ondanks de hoge snelheid toch in om zich af te zonderen. Dat waren Nikolas Maes, Martijn Tusveld, Maximilian Walscheid, Dries De Bondt, Romain Cardis, Kris Boeckmans, Bert De Backer, Adam De Vos en Andreas Vangstad. Zij boekten een maximale voorsprong van 1:45, op het peloton dat al meteen in diverse waaiers uiteen was geranseld. Nog voor het aansnijden van de acht plaatselijke ronden, van elk 10,2 kilometer, werd de vroege vlucht teniet gedaan. Het sein voor Jelle Wallays, Max Kanter, Dries De Bondt, Thimo Willems en Sjoerd Bax om te gaan versnellen. Voor Wallays, de laureaat van 2014 en De Bondt ging het allemaal nog te traag. Het duo begon met een voorgift van anderhalve minuut aan de laatste zes ronden. In het peloton regelden de renners van Jumbo-Visma het tempo.

Na 153 kilometer koers smolt echter alles opnieuw samen. Met nog twee ronden voor de boeg demarreerden Keukeleire en opnieuw De Bondt. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Van der Hoorn, Walscheid en Van Schip. Een achtervolgende groep reed op 35 seconden, het peloton op 1 minuut. Voorin moest Keukeleire even de rol lossen, maar in de slotkilometers sloot hij opnieuw, zodat er met vijf gesprint werd. Walscheid, die volgend jaar voor Team NTT (Dimension Data) rijdt, had de snelste benen en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Op de erelijst volgt hij Jonas Vangenechten op.