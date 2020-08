Duitser Nils Politt tekent een contract voor drie seizoenen bij BORA-hansgrohe MXG

03 augustus 2020

11u07 0 Wielrennen Nils Politt (26) gaat andere horizonten opzoeken. De Duitser verlaat aan het einde van dit seizoen Israel Start-Up Nation om bij BORA-hansgrohe te gaan koersen. Vorig jaar werd Politt na een knappe wedstrijd 2de in Parijs-Roubaix, na Philippe Gilbert.

Politt moet vooral de klassieke gelederen versterken bij BORA. Teammanager Ralph Denk verduidelijkt: “Ons doel is om de WorldTour te winnen. Nils zal bij ons natuurlijk het klassieke deel van de ploeg resoluut versterken, maar we zien ook veel potentieel in hem om zich als allrounder te ontwikkelen. Dat willen we de komende jaren doen, net zoals we dat met Pascal (Ackermann, red.), Emu (Emanuel Buchmann, red.) en Max (Schachmann, red.) hebben gedaan”.

“Ik ben echt heel blij”, reageert Politt in een persbericht van de ploeg. “Het is een beetje zoals het weerzien van vrienden uit mijn beginperiode als renner. Dat maakte de beslissing voor mij ook heel gemakkelijk. Ik ken veel jongens al jaren en kijk ernaar uit om nu samen met hen te koersen. Voor de klassiekers hebben we volgend jaar een enorm sterk team. Voor mij zal dat een nieuwe situatie zijn, omdat ik het de laatste jaren vaak alleen moest doen. Dat geeft ons veel meer mogelijkheden.”

Het was voor Politt z'n eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation. Daarvoor was hij vier jaar actief bij Katusha. Hij werd vorig jaar ook vijfde in de Ronde van Vlaanderen en won in 2018 een rit in de Ronde van Duitsland.

