Dubbelslag voor Yates! Britse klimmer wint kletsnatte koninginnenrit in Parijs-Nice en is ook nieuwe leider, Dylan Teuns knap tweede TLB

10 maart 2018

15u08 14 Wielrennen De koninginnenrit in Parijs-Nice is een kolfje naar de hand van Simon Yates (Mitchelton-Scott) geworden. De 25-jarige Brit won de zware, uitgeregende zevende etappe, met aankomst aan het skistation Valdeblore-La Colmiane. Luis León Sánchez moest lossen op de zware slotklim en is zijn gele trui kwijt. Yates is ook de nieuwe leider. Dylan Teuns werd knap tweede, Tim Wellens vijfde.

Het peloton trok zich vandaag al om 10u05 op gang en Thomas De Gendt toonde zich meteen goed wakker. De 31-jarige Oost-Vlaamse avonturier trok net als gisteren in het offensief en hij kreeg flink wat ronkende namen mee in zijn zog. Zeven renners vergezelden De Gendt om precies te zijn: Tony Gallopin (AG2R), Alessandro De Marchi, Nicholas Roche (allebei BMC), Jarlinson Pantano (Trek), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Amaël Moinard (Fortuneo), Rory Sutherland (UAE Emirates) en Jesus Herrada (Cofidis).

Ronkende namen dus en daarom hield het peloton de teugels strak. Echt groot lieten de ploegen van de klassementsmannen de kloof nooit echt worden in deze koninginnenrit. Pech voor de vluchters, die ook de hele dag moesten afrekenen met regen en koude. Op de top van verschillende van de vijf gecategoriseerde hellingen van de dag lag zelfs sneeuw. En dat in de 'Koers naar de Zon'.

Wellens

Tim Wellens zag het graag gebeuren. De kopman van Lotto-Soudal - altijd goed als het weer slecht is - begon met een achterstand van 35 seconden op klassementsleider Luis León Sánchez aan deze koninginnenrit. Wellens kreeg in het begin van de etappe af te rekenen met een lekke band, maar zijn prestaties van de voorbije weken deden het beste verhopen voor vandaag. Maar Wellens liet zich toch even verrassen.

Toen het peloton met zo'n vijftig kilometer voor de boeg in stukken en brokken brak, verzeilde de Limburger in de tweede grote groep. De kloof op het eerste peloton - met onder anderen Dylan Teuns - groeide al snel tot een minuut, maar Wellens panikeerde niet. En de omstandigheden speelden ook in zijn kaart. Het tempo in de eerste groep ging naar beneden, waardoor Wellens en co weer konden aansluiten. Scheve situatie rechtgezet.

Sanchez lost

Ondertussen bleven de klassementsploegen jagen op de koplopers - al bleven die slecht met drie over. De Gendt sprokkelde flink wat bergpunten en besliste om geen risico's te nemen in de laatste spekgladde afdaling. Pantano en De Marchi deden dat wel en dat bleef niet zonder gevolgen. Het duo ging onderuit en de Italiaan belandde zelfs in het ravijn, gelukkig zonder veel erg. Sutherland en Herrada moesten lossen en Gallopin, Moinard en Roche waren daardoor op elkaar aangewezen.

Moinard en Roche moesten al snel lossen op de slotklim en niet heel veel later was ook de moedige Gallopin eraan voor de moeite. Astana, de ploeg van klassementsleider Sanchez, zette zich op kop en de klimtrein bolde soepel. Fraile, Valgren Andersen en Fuglsang hielden het tempo hoog, waardoor hun kopman in het geel geen trap te veel moest geven.Maar toen Kreuziger (Mitchelton-Scott) het tempo op 6,5 kilometer van de streep dan toch in de hoogte joeg, moest de Spanjaard al snel lossen. Niet goed genoeg.

Wellens kon wel aanklampen in de groep der favorieten op de eindzege, maar toen Simon Yates en Ion Izagirre een versnelling plaatsten, had ook de Lotto-kopman geen antwoord in huis. Yates zette ook door richting dubbelslag, de 25-jarige Brit won de rit en is ook de nieuwe klassementsleider. Dylan Teuns imponeerde op de slotklim en werd tweede. Tim Wellens deed het ook prima en reed naar de vijfde plaats. De Limburger is daardoor vierde in de stand, op een seconde van de derde plaats, en hij pakt ook de groene trui. Teuns is vijfde op 27 seconden.

Yates: "Heel blij, maar ook heel moe"

Yates trok aan het langste eind in een koninginnenetappe die door de weersomstandigheden nog een stuk zwaarder werd gemaakt. "Ik denk dat niemand houdt van deze omstandigheden, maar ik geef er niet om te koersen in de regen. Het doet het lichaam extra afzien en geeft de race een extra element. Maar de ploegmaats keken perfect naar me om en ik verspilde geen energie doorheen de dag. Dat gaf me een beetje extra in de finale."

"Het was het plan om van bij de start in goeie positie te blijven, want het was een hele moeilijke rit: nooit een recht stuk, altijd draaien en keren op een heel moeilijk terrein", vervolgde Yates. "Dan spaar je zoveel energie door vooraan te koersen. Normaal hou ik er niet van om daar te zitten, ik relax graag achteraan het peloton, maar vandaag was zo'n dag dat je echt wel vooraan moest zitten. En eenmaal we aan de klim begonnen, moesten we dan maar zien hoe we ons voelden."

"Dit is mijn eerste zege op een echte aankomst bergop, dus ben ik erg blij. Erg moe ook, dat is duidelijk, maar we moeten zondag de trui nog verdedigen. Dat wordt moeilijk. Het zit nog dicht bij elkaar, want ik had niet zo'n grote voorsprong aan de finish. De voorbije jaren werd er vroeg gekoerst in de laatste rit van Parijs-Nice, en ik verwacht dat dat zondag opnieuw gebeurt. Ik hou van die etappe, maar we zullen zien welk weer het wordt."

Simon Yates is de tweelingbroer van Adam Yates, won vorig jaar het jongerenklassement van de Ronde van Frankrijk en heeft ook al een rit in de Vuelta op zijn palmares staan. In de stand van deze Parijs-Nice heeft hij 11 seconden voorsprong op Ion Izagirre en 12 seconden op diens broer Gorka Izagirre

Wellens: "Alles in nog speelbaar"

Dertien seconden. Die achterstand moet Tim Wellens morgen in de slotrit van Parijs-Nice nog wegwerken om als eerste Belg in twintig jaar Parijs-Nice te kunnen winnen. Maar Wellens gelooft er wel nog in.

Wellens won in 2016 al de slotrit in Nice. De Limburger, die in Monaco woont, kent het parcours er als zijn broekzak. "Die dertien seconden op Yates zijn zeker nog speelbaar", aldus de kopman van Lotto-Soudal. "Het wordt moeilijk, maar ik zal er alles aan doen om de kloof nog te dichten."

Wellens had op de slotklim even geen antwoord toen Yates en Ion Izagirre aanvielen. Daar had hij ook een uitleg voor. "Op zo'n vijftig kilometer van de streep lieten we ons met de ploeg even verrassen. Ik belandde zo in het tweede peloton, maar de ploeg kon gelukkig wel redelijk veel terrein goedmaken. Het laatste verschil maakte ik zelf goed, maar dat kostte toch krachten. En die krachten had ik wel goed kunnen gebruiken toen Yates en Izagirre aanzetten."

Dylan Teuns: "Vooral vijfde plaats vast proberen te houden"

Dylan Teuns imponeerde op de slotklim. Als enige kon hij Yates en Izagirre nog bedreigen, maar uiteindelijk kon ook de Limburger van BMC de kloof niet meer dichten.

"Toen Yates en Izagirre aangingen, had ik mijn wagonnetje kunnen aanpikken. Maar ik heb getwijfeld, jammer genoeg. Achteraf gezien had ik dat natuurlijk beter wél gedaan, zeker als je ziet wat ik nog goed kon maken van de achterstand."

Door zijn tweede plek is Teuns voorlopig vijfde in het klassement. Hij wil die plaats morgen vooral verdedigen "We zien wel wat het wordt. Ik ben alleszins zeer tevreden over mijn wedstrijd van vandaag."

Thomas De Gendt: "Morgen misschien nog wat punten sprokkelen"

Thomas De Gendt was andermaal van de partij in de vroege vlucht. "Dan kon ik toch maar beter ook wat punten sprokkelen", aldus De Gendt, die refereerde naar zijn bergtrui. Maar helemaal zeker is de Oost-Vlaming toch nog niet van zijn zaak. "Misschien moet ik morgen in het begin van de rit toch nog wat puntjes proberen te sprokkelen."

Daarna zal De Gendt in dienst van Tim Wellens moeten rijden. "We zullen vanavond een goed plan proberen te verzinnen om Tim nog wat hoger te helpen in het klassement."

De stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 1088.9km in 27u29:02

2. Ion Izagirre (Spa/TBM) op 0:11

3. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:12

*** 4. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:13

*** 5. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:27

6. Marc Soler (Spa/MOV) 0:37

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:39

8. Sergio Henao (Col/SKY) 0:57

9. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 01:48

10. Alexis Vuillermoz (Fra/ALM) 01:49

