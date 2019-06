Dubbelslag voor Peter Sagan: Slovaak sprint naar de zege in Ronde van Zwitserland en is de nieuwe leider AB

17 juni 2019

17u10

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wielrennen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Slovaak haalde het in een lastige sprint bergop voor Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) en John Degenkolb (Trek-Segafredo). Sagan is ook de nieuwe leider.

Sprinten geblazen in de Ronde van Zwitserland. Met slechts twee korte klimmetjes en een licht oplopende aankomstlijn kregen de sprinters vandaag een kans om een etappe mee te graaien.

Een groepje van vier renners koos al snel voor de aanval. De namen: Bert-Jan Lindeman (Team Jumbo-Visma), Willie Smit (Team Katusha), Ryan Anderson (Rally UHC Cycling) en Simon Pellaud (Zwitserse nationale selectie). Het viertal reed een maximale voorsprong bij elkaar van dik vier minuten. Het peloton gunde hen onder leiding van Deceuninck-Quick.Step niet te veel ruimte. De blauwe brigade had met Kasper Asgreen de leider in zijn rangen, Elia Viviani was topfavoriet voor de ritzege.

Het peloton wilde zich - in tegenstelling tot gisteren toen Luis Léon Sanchéz won - niet laten verrassen. De voorsprong van de vluchters nam snel af en zoals verwacht kregen we een sprint. Daarin toonde Peter Sagan zich de sterkste. Elia Viviani werd tweede, John Degenkolb derde. De Slovaakse kampioen neemt ook de leiderstrui over van Kasper Asgreen.

De uitslag (top tien):

1. Peter Sagan (Slk/BOH)

2. Elia Viviani (Ita/DQT) op 0:00

3. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

4. Ivan Garcia (Spa/TBM) 0:00

5. Ben Swift (GBr/INS) 0:00

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

7. Reinardt Janse Van Rensburg (ZAf/TDD) 0:00

8. Fabian Lienhard (Zwi/ZWI) 0:00

9. Thomas Boudat (Fra/TDE) 0:00

10. Daniel Hoelgard (Noo/GFC) 0:00 LEK/

De stand (top tien):

1. Peter Sagan (Slk/BOH)

2. Kasper Asgreen (Den/DQT) op 0:10

3. Rohan Dennis (Aus/TBM) 0:11

4. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:11

5. Lawson Craddock (VSt/EF1) 0:16

6. Stefan Kung (Zwi/GFC) 0:20

7. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:27

8. Geraint Thomas (GBr/INS) 0:28

9. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:29

10. Winner Anacona (Col/MOV) 0:29