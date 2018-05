Dubbelslag voor Lotto-Soudal: Vanendert primus in Ardennenrit van Baloise Belgium Tour, Keukeleire nieuwe leider Redactie

26 mei 2018

16u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Het Ardennenoffensief in de Baloise Belgium Tour was een kolfje naar de hand van Jelle Vanendert (Lotto-Soudal). Onze landgenoot liet zijn metgezellen op tien kilometer van de finish achter. Een dubbelslag trouwens voor de Belgische wielerformatie: medevluchter Jens Keukeleire veroverde de leiderstrui.

De streek in en rond Waze was het schouwtoneel van heel wat korte maar venijnige hellingen. Een miniversie van de Waalse Pijl dus, waar de Muur van Hoei onmiddellijk na het startsignaal het kaf van het koren scheidde. Zestien avonturiers met heel wat mooie namen gaven er een lap op. Onder meer Keukeleire, Vanendert, Grivko en Cort Nielsen hadden hun slag niet gemist en kozen het ruime sop, vijf achtervolgers maakten later de aansluiting.

Leider Laporte was niet mee met de vroege ondernemers en besefte snel dat hij zijn droom op een eindzege kon opbergen. De achterstand van het peloton dikte immers snel aan tot vijf minuten, de grote meute zagen we nooit meer terug.

The leading group at the first passage of the finish. We’re halfway the 4th stage. #BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/ODdnZVFL7h Baloise Belgium Tour(@ belgium_tour) link

Dubbelslag

Het tweede lokale rondje in het Ardennensief zaaide vernieling. Onder meer de Côte Thier Philippaert, Côte Thier Moulin en natuurlijk een laatste passage over de Muur van Hoei zorgden voor de definitieve afscheiding. Keukeleire, Vanendert, Smith, Dunbar en Turgis toonden zich de sterkste van het pak, Grivko - een hele poos virtueel in de blauwe leiderstrui - voelde het zuur in de benen stilaan opdoemen en moest vooraan de rol lossen.

Op tien kilometer van de meet achtte Vanendert zijn moment gekomen. Met één snedige demarrage liet hij zijn medevluchters op de Côte Chemin du Comte ongenadig ter plekke. 10.000 vlakke meters later zorgde de 33-jarige Belg voor de derde zege van Lotto-Soudal in deze Ronde van België. Een dubbelslag trouwens voor de Belgische formatie, want Jens Keukeleire sprintte zestien tellen later naar een tweede stek en wordt de nieuwe leider.

Voor Vanendert was het zijn eerste zege sinds zijn triomf in de Tour van 2011 op Plateau de Beille. Morgen eindigt de Baloise Belgium Tour met een vlakke rit over 157,7 kilometer van Landen naar Tongeren.