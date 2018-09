Dubbel voor Michael Matthews in Canada: Australiër wint ook GP van Montreal, weer net niet voor Van Avermaet TLB

09 september 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Michael Matthews heeft in Canada de Grand Prix van Montréal gewonnen. De Australiër was de beste na 195,2 kilometer door de straten van de op één na grootste stad van Canada. Vrijdag had 'Bling', die Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet klopte in de sprint, won afgelopen vrijdag ook al de GP van Québec.

Net als afgelopen vrijdag in Québec, kregen we ook in de straten van Montréal een klassiek koersbeeld te zien. Enkele avonturiers zochten en vonden publiciteit voor hun sponsors, terwijl de ploegen van de favorieten - Matthews, Wellens en Van Avermaet - in het peloton alles in goede banen probeerden leiden.

De vijf renners die, misschien wel tegen beter weten in, meeglipten in de vlucht van de dag: Hugo Houle (Astana), Nigel Ellsay (Rally), Charles-Etienne Chretien en Adam Roberge (beiden Canada) en Owain Doull (Team Sky). Vier Canadezen en een Brit. De samenwerking was goed en de voorsprong groeide vlot tot ruim vier minuten.

De ploegen van de favorieten voor de dagzege leken hun lesje geleerd te hebben in Québec. Ze maakten toen iets te snel een einde aan het avontuur van de vluchters en Peter Kennaugh kon bijna profiteren van de chaos die toen ontstond. Nu kregen de vluchters meer ademruimte, pas in de laatste vijftig kilometer ging het tempo echt de hoogte in in het peloton. Grotendeels dankzij het beulwerk van Lotto-Soudal.

Wellens tot twee keer toe in het offensief

Voor Tim Wellens ging het evenwel nog niet snel genoeg. Samen met ploegmaat Adam Hansen sprong de Limburger op iets meer dan 35 kilometer van de streep weg uit het peloton. Wellens, die de GP van Montréal al won in 2015, kreeg met Alexis Vuillermoz en Matej Mohoric ook enkele klinkende namen mee in zijn zog.

Mohoric, de winnaar van de BinckBank Tour en de Ronde van Duitsland, trok er vervolgens in zijn eentje vandoor in een afdaling en de sterke Sloveen had in geen tijd de vroege vluchters te pakken. Sep Vanmarcke trok in de tegenaanval op de Boulevard du Mont-Royal en samen met Reinardt Janse van Rensburg en Gregor Mühlberger probeerde hij de sprong te maken. Enkel de Oostenrijker was daar echter toe in staat. Samen met Mohoric en zijn landgenoot Jan Polanc maakte hij het de mannen in de achtergrond knap lastig.

De ploegmaats van Michael Matthews verschenen ten tonele bij het ingaan van de laatste van twaalf ronden. En dat betekende het einde van het verhaal voor de drie koplopers. Quick.Step-youngster James Knox versnelde en Tim Wellens glipte andermaal mee. Ook Jakob Fuglsang kon zijn wagonnetje aanpikken, maar ook ditmaal raakte het drietal niet weg. Het kwam tot een sprint. De laatste 560 meter liepen gemiddeld 5 procent op en Michael Matthews bedwong die het best. Hij volgt Diego Ulissi op op de erelijst. Sonny Colbrelli werd tweede, Greg Van Avermaet derde en Oliver Naesen vierde.

