Druk op Tour nóg groter na annulatie Ronde van Zwitserland JDK

04 april 2020

08u43 0 Wielrennen Na de Dauphiné "Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal onze wedstrijd niet plaatsvinden", meldden de organisatoren met spijt in het hart. Na de Dauphiné gooit ook de Ronde van Zwitserland (7-14 juni) vroegtijdig de handdoek als gevolg van de coronapandemie.

Een verschuiving van de rittenkoers naar latere data dit jaar is geen optie. "Dat is logistiek en financieel niet haalbaar. Doel is nu om het rittenschema van de editie 2020 gewoon over te zetten naar juni 2021." Met de Ronde van Zwitserland verdwijnt de laatste grote voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk (27 juni-19 juli). Het voert de druk richting organisator Amaury Sports Organisation (ASO), om ook zíjn wedstrijd te verleggen, stevig op. Iets waar Egan Bernal, titelverdediger in Zwitserland én de Tour, eerder deze week al voor pleitte. "Misschien is het beter om de Tour uit te stellen, omdat niet alle renners zich even goed zullen kunnen voorbereiden." (JDK)