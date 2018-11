Droomhuwelijk wordt verstandshuwelijk: uit het puin rond Van Aert ontstaat nieuwe Roompot-Charles-ploeg Marc Ghyselinck

30 november 2018

08u28 0 Wielrennen Een droomhuwelijk tussen Sniper Cycling en Orange Cycling is het uiteindelijk niet geworden. Dan had Wout van Aert niet van boord mogen springen. Desondanks is de nieuwe Roompot-Charles-wielerploeg een goed verstandshuwelijk, zeggen de managers Michael Zijlaard en Nick Nuyens.

De liefde was groot en de zon stond nog hoog aan de hemel, toen Roompot en Willems Veranda’s eind augustus over een fusie gingen samenzitten. De nieuwe ploeg - Roompot dat haar renners in de Sniper Cycling-structuur van Nick Nuyens zou onderbrengen - was in enkele dagen beklonken.

Het was een ploeg waarvan Wout van Aert het vlaggenschip moest worden. Drievoudig wereldkampioen veldrijden. Maar ook een wonderbaarlijke renner in de klassiekers, zoals zijn derde plaats in de Strade Bianche, zijn negende plaats in de Ronde van Vlaanderen en zijn dertiende plaats in Parijs-Roubaix bewezen.

Maar toen zei Wout van Aert neen. Het wrong al een hele winter en een heel voorjaar tussen Van Aert en Nick Nuyens. En dan ontplofte het. Van Aert liet droogweg weten dat hij in 2019 niet met een oranje Roompotshirt zou rondfietsen. Hij verbrak zijn contract.

“We konden twee dingen doen. Of we lieten de zaak doodbloeden, of we bouwden toch een nieuwe ploeg”, zegt Nuyens.

