Driewerf hoera! De Gendt wint voor een derde keer in Catalonië: "Een van de mooiste prestaties uit mijn carrière" DMM

21 maart 2018

18u03 11 Wielrennen Na 2013 en 2016 is het dit jaar opnieuw prijs voor Thomas De Gendt in de Ronde van Catalonië. Onze landgenoot wist onderweg naar Camprodon stand te houden na - hoe kan het ook anders - een lang uitgesponnen aanval. De Gendt neemt met zijn ritzege ook de leiderstrui over van Alejandro Valverde.

Lawinegevaar op Vallter 2000 en dus geen aankomst bergop in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. Het peloton zou met 45 kilometer minder op de teller finishen aan de voet van de slotklim. Nog steeds een geaccidenteerd parcours, dat wel.

Het ideale terrein voor De Gendt om er met vier andere kompanen op uit te trekken. De aanvaller van Lotto-Soudal kreeg drie Spanjaarden en een Fransman mee. Voor de volledigheid de namen: Chevrier (AG2R), Mas (Caja Rural), Torres (Burgos) en Bizkarra (Euskadi).

Veel voorsprong kreeg de vlucht niet toebedeeld, was dat omdat er voorin een notoir rittenkaper reed? De Gendt zorgde op 50 kilometer van de aankomst voor een eerste impuls en op goed 20 kilometer voor een tweede verdappering. Onze landgenoot kieperde zijn medevluchters één voor één overboord en had bij het aansnijden van de laatste hindernis plots meer dan twee minuten bonus.

Het peloton liet begaan, niemand die zinnens was om zijn vingers te verbranden aan de poging van De Gendt. Onder impuls van Mitchelton-Scott zakte de voorsprong dan plots toch zienderogen. Nog een kleine minuut voor tien kilometer vals plat. Met de wind kop. Een zinderend slot diende zich aan.

Een afgescheurd groepje met Pinot en Quintana ging op zoek naar onze landgenoot. Een stilaan stervende De Gendt zag alle kleuren van de regenboog. Na 150 kilometer in de aanval leek hij even te plooien, maar uiteindelijk zou hij toch weerstaan. Nipt weliswaar, maar voldoende om de rit weg te kapen. De Gendt mag morgen ook starten in de leiderstrui. Of hoe heet dat ook weer, een De Gendt'je doen?

De Gendt: "Nooit gedacht dat ik het zou halen"

Het was harken voor De Gendt, maar onze landgenoot mocht in Camprodon toch met de armen zwaaien. "We hadden nooit veel voorsprong vandaag. Pas toen ik zelf ging, groeide de voorsprong boven de twee minuten. Ik heb 30 kilometer alles gegeven. Om eerlijk te zijn, dacht ik niet dat ik het zou halen. Het bleef omhoog lopen en de wind stond strak op de neus. Ongelofelijk dat het gelukt is. Ik win nu voor de derde keer in Catalonië. Ik hou van deze wedstrijd."

"Al mijn cartouches waren op", zei hij in een persbericht van zijn team. "Toch win ik, de manier waarop ik dat hier doe, is een van de mooiste prestaties uit mijn carrière. Ik stond deze morgen op twaalf seconden in het algemeen klassement, net als de overgrote meerderheid van het peloton", blikte hij terug. "Ik reed in eerste instantie door om, ook al werd ik gegrepen, toch een toptienplaats te veroveren. Daarom had ik onderweg ook bonificatieseconden gegrepen. Ik dacht dat het goed zou zijn als de volgwagen dichter in de caravaan zou rijden met het oog op de bergrit morgen. Aan het einde begon ik wel te rekenen."

"Ik had geen plan voor vandaag, maar had gewoon zin om in de ontsnapping te gaan. Met die tegenwind was het eigenlijk dom om in de vlucht te zitten, dat had ik vooraf zelf gezegd. We onderhielden een normaal tempo, want we wisten dat het peloton ons niet verder dan drie minuten zou laten uitlopen. Op de eerste beklimming wilde ik voorsprong hebben in de afdaling en daarom nam ik wat afstand van de anderen. Door daar als eerste over de top te rijden was ik ook quasi zeker van de bergtrui. Een bergtrui is altijd mooi om te dragen, maar het wordt dus een ander exemplaar. Het is de derde keer dat ik in een WorldTour-koers een leiderstrui mag dragen en dat is zeker iets om fier op te zijn."

"Morgen wordt het heel lastig om de leiderstrui te behouden, met de aankomst boven op La Molina. Ik heb maar een beperkte voorsprong. Ik heb de doelstelling van de ploeg al bereikt door een rit te winnen en we hebben een mooie bonus. Ik zal morgen zo lang mogelijk aanhaken, maar ga ervan uit dat ik de trui verlies; wat ook geen schande zou zijn. De bergtrui winnen wordt moeilijk, want er zijn veel punten te verdienen morgen en als leider zal ik geen deel kunnen uitmaken van de vlucht. Ik zal na morgen zien wat nog mogelijk is in het bergklassement."

Uitslag derde rit

1. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 153,2km in 4u13:48 (gem. 36,21749km/u)

2. Simon Yates (GBr/MTS) op 0:20

3. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:20

4. Mathias Frank (Zwi/ALM) 0:20

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:20

6. Giovanni Visconti (Ita/TBM) 0:20

7. Maximilian Schachmann (Dui/QST) 0:20

8. Egan Bernal (Col/SKY) 0:20

9. Matej Mohoric (Sln/TBM) 0:20

10. Bob Jungels (Lux/QST) 0:20

Stand

1. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 481,1km in 12u34:54 (gem. 38,238174km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:23

3. Jay McCarthy (Aus/BOH) 0:27

4. Daryl Impey (ZAf/MTS) 0:29

5. Simon Yates (GBr/MTS) 0:29

6. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:31

7. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:34

8. Matej Mohoric (Sln/TBM) 0:35

9. Bob Jungels (Lux/QST) 0:35

10. Eduard Prades (Spa/EUS) 0:35