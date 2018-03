Dries Devenyns zeker maand aan de kant na operatie - Zieke Degenkolb past voor Milaan-Sanremo MDB

14 maart 2018

05u55 1

Degenkolb past voor Milaan-Sanremo

Speur zaterdag niet naar John Degenkolb tijdens Milaan-Sanremo. Het speerpunt van Trek-Segafredo deelde in een filmpje op Instagram mee dat hij de Primavera aan zich voorbij zal laten gaan. "Met pijn in het hart zal ik niet starten in Milaan-Sanremo omdat ik nog steeds vecht met een infectie op de sinussen. Ik voel me al beter dan de laatste dagen en zal snel weer op mijn fiets zitten. Dus geen zorgen voor de rest van het klassieke seizoen. Ik wens mijn team veel geluk voor zaterdag. Ik zie jullie snel ploegmaats."

With a heavy heart I have to cancel my start at @milansanremo as I still fight with my sinus infection and wouldn’t be fit for the primavera. I am feeling already better as the last days and will be back on my bike soon. So no worries for the rest of the classics season. I wish my team the best for saturday, see you soon mates #dege #dgnklb Een foto die is geplaatst door null (@johndegenkolb) op 14 mrt 2018 om 16:50 CET

Greg Van Avermaet hoopt op gelukstreffer in Primavera

Greg Van Avermaet kent zijn ploegmakkers die zaterdag in Milaan-Sanremo zullen meestrijden. De Oost-Vlaming is één van de favorieten, maar beseft dat hij een beetje geluk zal nodig hebben om te kunnen winnen. Naast Van Avermaet staat er met Jürgen Roelandts nog een Belg in BMC-kleuren aan de start in Milaan.

"Ik voel me goed na Tirreno-Adriatico", opende Van Avermaet. "De vorm is goed en ik kijk uit naar de klassieke eendagswedstrijden de komende weken. Voor Milaan-Sanremo ben ik altijd gemotiveerd. Al is het wel een loterij. Het is een zware wedstrijd, maar ik ben er op het eind vooraan altijd bij. Hopelijk kan ik zaterdag een mooi resultaat rijden."

Sportdirecteur Max Sciandri bevestigde het kopmanschap van Van Avermaet. "We trekken naar Milaan met een team rond Greg gebouwd", aldus de Brit. "Greg toonde zich in de Tirreno enkele keren en zijn conditie lijkt goed. Verder hebben we een ervaren team, met ex-winnaar Simon Gerrans en Jürgen Roelandts. Ik denk dat het misschien wel het sterkste team ooit is, dat we rond Greg al hebben gehad."

Selectie BMC:

Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Jempy Drücker (Lux), Simon Gerrans (Aus), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL)

Gilbert krijgt steun van Alaphilippe en Viviani in Milaan-Sanremo

Quick-Step Floors heeft vandaag zijn selectie voor Milaan-Sanremo van komende zaterdag bekendgemaakt. Philippe Gilbert krijgt de Fransman Julian Alaphilippe en de Italiaan Elia Viviani als medekopmannen naast zich. De Colombiaan Fernando Gaviria ontbreekt met een breukje in de linkerhand. Met knechten Tim Declercq en Iljo Keisse zitten er nog twee Belgen in de selectie van het Belgsiche WorldTour-team.

"Het is altijd moeilijk om in Milaan-Sanremo het wedstrijdverloop te voorspellen", stak Gilbert van wal. "Er zijn zoveel scenario's mogelijk en een zege hangt af van erg veel factoren. Ons team kan spelen met verschillende kaarten. Zelf was ik een beetje ziek in Tirreno-Adriatico, maar ik ben blij dat ik de race heb uitgereden. Zo heb ik toch weer waardevolle kilometers kunnen toevoegen aan mijn motor. Het is jammer dat Fernando Gaviria er niet bij is, maar het ontbreekt ons alvast niet aan opties. Milaan-Sanremo is één van de grootste klassiekers van het jaar en wij zijn er klaar voor."

Gilbert werd al twee keer derde in de Primavera (in 2008 en 2011). Het is zijn droom alle vijf de Monumenten in de wielersport te winnen. De Ardennees won eerder al Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Lombardije (2009 en 2010) en de Ronde van Vlaanderen (2017). Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zijn de overgebleven Monumenten.

Selectie Quick-Step:

Julian Alaphilippe (Fra), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Iljo Keisse (BEL), Maximiliano Richeze (Arg), Fabio Sabatini (Ita), Elia Viviani (Ita)

Devenyns tijdje aan de kant na operatie

Dries Devenyns zal zijn tweewieler een tijdje aan de kant moeten laten. De renner van Quick.Step Floors stapte met rugpijn uit Parijs-Nice en nader onderzoek wees uit dat onze landgenoot met een hernia kampte. Devenyns werd gisteren al geopereerd.

Voor de allerlaatste rit van Parijs-Nice voelde Dries Devenyns een stekende pijn en verscheen hij niet aan de start met last aan de rug. Maandag zette hij voet op Belgische bodem waar er een MRI-scan werd genomen. Het verdict: een hernia. Gisteren werd Devenyns al geopereerd in het AZ ziekenhuis van Herentals.

De komende maand mag Devenyns niet op de fiets kruipen waarna hij een individueel programma krijgt. "Ik vind het jammer dat ik de koersen waarin ik de volgende maanden normaal zou starten moet missen, want de vorm was er wel", vertelde Devenyns op de website van de ploeg. "Maar ik kan wel al zeggen dat ik er naar uit kijk om weer pijnvrij te zijn." De 34-jarige Belg kan aan zijn revalidatie beginnen.