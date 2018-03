Dries Devenyns zeker maand aan de kant na operatie: "Jammer, want de vorm was er wel" Mike De Beck

14 maart 2018

12u37 0 Wielrennen Dries Devenyns zal zijn tweewieler een tijdje aan de kant moeten laten. De renner van Quick.Step Floors stapte met rugpijn uit Parijs-Nice en nader onderzoek wees uit dat onze landgenoot met een hernia kampte. Devenyns werd gisteren al geopereerd.

In de allerlaatste rit van Parijs-Nice voelde Dries Devenyns een stekende pijn en stapte hij uiteindelijk af met last aan de rug. Maandag zette hij voet op Belgische bodem waar er een MRI-scan werd genomen. Het verdict: een hernia. Gisteren werd Devenyns al geopereerd in het AZ ziekenhuis van Herentals.

De komende maand mag Devenyns niet op de fiets kruipen waarna hij een individueel programma krijgt. "Ik vind het jammer dat ik de koersen waarin ik de volgende maanden normaal zou starten moet missen, want de vorm was er wel", vertelde Devenyns op de website van de ploeg. "Maar ik kan wel al zeggen dat ik er naar uit kijk om weer pijnvrij te zijn." De 34-jarige Belg kan aan zijn revalidatie beginnen.