Dries De Bondt na zijn triomf op het BK: “Volgens mij dringt het nog altijd niet door” Redactie

22 september 2020

17u34 0 Wielrennen Dries De Bondt mag zich Belgisch kampioen 2020 noemen. Hij was de gewiekste van een grote kopgroep en soleerde knap naar de overwinning. “Volgens mij dringt het nog niet volledig door”, klonk het in een eerste reactie na de finish.

“Het was een speciale koers, want eigenlijk zijn we voorop geraakt in een twijfelmoment, zonder een echte demarrage”, begint De Bondt het relaas van een vreemd Belgisch kampioenschap. “Het was een probleem en tevens ons geluk dat alle sterke blokken vertegenwoordigd waren. Niemand wist wat gedaan in het peloton en plots hadden we 4 minuten 50. Dan weet je dat het ver kan dragen, zeker als je slim blijft ronddraaien. Je kunt energie sparen terwijl ze in het peloton op een gegeven moment toch hard moeten gaan.”

Er zijn veel mensen die ik moet bedanken, en dat zal ik dan ook persoonlijk doen.

Naesen, Stuyven, Van Avermaet, Gilbert. Allemaal zaten ze gevangen in het peloton. Op die manier werd het een finale zonder echte favorieten. “Ik had met Otto (Vergaerde, red.) afgesproken om het grootste blok in de kopgroep, zijnde Deceuninck - Quick-Step in het oog te houden”, gaat De Bondt verder. “Otto reageerde op alles wat Serry deed, ik hield Iljo in de gaten. In de voorlaatste ronde zat iedereen wat op zijn tandvlees. Ik ben dan vertrokken op een moment dat we net een zware inspanning hadden gedaan, een beetje alles of niets. Serry kwam dan wat ongelukkig ten val en toen ben ik gewoon doorgegaan. Ik kreeg een gaatje en dat moet je niet meer twijfelen.”

Het is voor De Bondt ook een emotionele zege. In de Ronde van de Vendée, een Franse eendagskoers, kwam De Bondt in 2014 zwaar ten val. Hij lag even in een kunstmatige coma. “Ik kan het nog altijd niet goed geloven. Het is hard werken om op dit niveau te komen en te blijven. Ik heb een paar tegenslagen gehad. Er zijn veel mensen die ik moet bedanken, en dat zal ik dan ook persoonlijk doen. Het zijn allemaal mensen die mij hebben opgevangen toen er geen hoop meer was. Dat ga ik niet vergeten.”

