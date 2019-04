Drie op vier voor Schachmann in de Ronde van het Baskenland: leider toont zich de sterkste in kletsnatte etappe GVS

11 april 2019

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ronde van het Baskenland Ook in de vierde rit van de Ronde van het Baskenland mocht Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) vieren. De Duitser toonde zich uit een groepje van vier dat wegsprong op de laatste klim van de dag de sterkste in de sprint en greep zo zijn derde zege in de Spaanse rittenkoers. Schachmann verstevigt uiteraard ook z’n leiderspositie.

💥🇪🇸 4ª etapa de la #Itzulia2019



💥 ¡Max Schachmann consigue su 3ª victoria y amplía sus diferencias en la general!



💥 Jornada muy lluviosa con caídas en los últimos kilómetros



📽 @Eurosport_ES



pic.twitter.com/HNgGyMgCUG COPEdaleando(@ Copedaleando) link

Alweer klauteren in de Ronde van het Baskenland. In de vierde etappe kregen de renners enkele pittige heuveltjes aangeboden. Wat de rit extra lastig maakte: het regende in het noorden van Spanje. Julian Alaphilippe was een belangrijke afwezige, de topper van Deceuninck-Quick.Step startte niet meer na zijn valpartij van gisteren.

Zeven pionnen trokken zich niets aan van de druppels. Maxime Monfort was de Belg van het gezelschap, Alessandro De Marchi , Tsgabu Grmay, Mikel Iturria, Michael Storer, Carlos Verona en Stephen Williams glipten mee in de vroege ontsnapping. Ondertussen maakte het gladde asfalt opnieuw slachtoffers. Nicolas Roche ging er bij liggen en gaf op. Ook Michal Kwiatkowski stapte met kwaaltjes uit de race.

Op de Bikoitz Gan, de derde en steilste hindernis van de dag, spatte de kopgroep uit elkaar. Verona en De Marchi toonden zich vooraan de sterksten en hadden op de top nog 40 seconden over op een aanstormend peloton. De twee sloegen in de daaropvolgende gevaarlijke afdaling de handen in elkaar, maar nog voor aanvang van de ultieme scherprechter - de onregelmatige Zaratamo - was hun liedje uit. Zo kon op twaalf kilometer van de streep alles herbeginnen. De klimmers aan zet. In een scherpe bocht gingen Lutsenko, Bilbao, Honoré en Devenyns eerst nog tegen de grond. Alweer malaise voor Deceuninck dus, dat z’n portie pech in Spanje al kende.

Op de Zaratamo nam Mitchelton-Scott het initiatief, Adam Yates was de eerste die de knuppel in het hoenderhok gooide. Leider Maximilian Schachmann sprong naar het wiel en ook Tadej Pogačar en Jakob Fuglsang gingen mee. Het peloton was gezien. Aan het einde van de netelige maar korte afdaling ging Pogačar de laatste rechte lijn van ver aan, maar Schachmann dichtte het gaatje en ging in de sprint op en over de jonge Sloveen. Drie op vier dus voor de Duitser, die uiteraard ook z’n leiderspositie in het algemene klassement verstevigt. Pogačar werd tweede, Fuglsang derde.

Breakaway / Ihesaldia / Escapada

📸 @PhotoGomezSport #Itzulia pic.twitter.com/IL1jbE7LSC Itzulia Basque Country(@ ehitzulia) link