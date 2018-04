Drie op vier voor Astana in Tour of the Alps, na Lopez en Bilbao wint nu ook Sanchez etappe - Wit-Rus grijpt macht in Ronde van Kroatië DMM

19 april 2018

15u01 1 Wielrennen Astana boven in de Tour of the Alps. Luis Leon Sanchez kaapte in Lienz de vierde rit weg in de vijfdaagse rittenkoers. De Spanjaard van Astana haalde het met een late uitval voor Bennett en Bouwman (beiden LottoNL-Jumbo). Thibaut Pinot blijft leider.

In deze korte etappe werd een stevige strijd geleverd om mee te schuiven in de vroege vlucht. Uiteindelijk zouden negen renners zich kunnen afscheiden van het peloton. Het was Ben Hermans die als eerste wegsprong, hij kreeg nog het gezelschap van acht anderen: Hubert Dupont (AG2R), Davide Villella (Astana), Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias), Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), David De La Cruz (Team Sky), Louis Meintjes (Dimension Data), Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) en Mark Padun (Bahrain-Merida).

Het peloton gunde hen niet al te veel voorsprong omdat Hermans slechts op 2:02 van leider Pinot in het klassement stond. Na een geanimeerde wedstrijd zouden de laatste vluchters uiteindelijk op 20 km van het eind gegrepen worden, waarna de laatste col van de dag, de Bannberg, bedwongen werd. Het regende aanvallen op die klim, onder meer van Fabio Aru en Chris Froome, maar leider Pinot kwam niet in gevaar. Met vijftien gingen ze over de top van de slotklim, waarna het nog 10 kilometer in dalende lijn richting finish ging.

In die afdaling muisden Pozzovivo, Froome en Sanchez er vanonder, maar het was Pinot zelf die het gaatje dichtte. Niet veel later probeerde Sanchez het opnieuw, maar zonder succes. Bij een derde inspanning bleef hij wel vooruit, mede ook dankzij het numerieke voordeel in de kopgroep met nog enkele andere Astana-renners. Hij soleerde naar de zege voor Bennett, die nog wegsprong op het eind maar zou stranden op zes seconden. Pinot behoudt zijn leiderstrui met 15 seconden voorsprong op Pozzovivo en Miguel Angel Lopez. De rittenkoers eindigt morgen.

And that makes 3 out of 4 at #TotA!😮 What a great win of @LLEONSANCHEZ!!💪 pic.twitter.com/0ZyD0hjCfO Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Uitslag 4e rit:

1. Luis Leon Sanchez (Spa/Astana) in 3u19:59

2. George Bennett (NZe) op 0:06

3. Koen Bouwman (Ned) 0:11

4. Thibaut Pinot (Fra); 5. Fabio Aru (Ita); 6. Domenico Pozzovivo (Ita); 7. Miguel Angel Lopez (Col); 8. Nicola Conci (Ita); 9. Pello Bilbao (Spa); 10. Chris Froome (Ita)... 26. Ben Hermans 1:18; 68. Gijs Van Hoecke: 11:55.

Stand:

1. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) in 14u12:44

2. Domenico Pozzovivo (Ita) 0:15

3. Miguel Angel Lopez (Col)

4. Chris Froome (GBr) 0:16; 5. Fabio Aru (Ita) 0:50; 6. Luis Leon Sanchez (Spa) 1:06; 7. George Bennett (NZe) 1:10; 8. Ben O'Connor (Aus) 1:36; 9. Giulio Ciccone (Ita) 1:45; 10. Jan Hirt (Tsj) 1:55... 14. Ben Hermans: 3:09; 98. Gijs Van Hoecke 52:59.

Siutsou neemt leiding met zege in koninginnenrit Ronde van Kroatië

Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) heeft de derde etappe in de 13de editie van de Ronde van Kroatië (cat. 2.BC) gewonnen. Na 134 kilometer van Trogir naar de Biokovo vloerde de Wit-Rus de Nederlander Pieter Weening in een sprint met twee. De Kazach Yevgeniy Gidich finishte op 49 tellen als derde.

De 35-jarige Siutsou is na zijn zege in de koninginnenrit ook de nieuwe leider. Hij heeft 8 seconden voor op Weening en 47 op Gidich.

Op de slotklim, 28 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent, werd met Nick van der Lijke de laatste vroege vluchter op 20 kilometer van de streep opgeraapt door wat restte van het peloton. Dat peloton met favorieten dunde stevig uit door het kopwerk van Niklas Eg voor kopman Gianluca Brambilla. Kilometer na kilometer moesten renners afhaken en op 11 kilometer van de aankomst bleven er nog tien over. Het sein voor Siutsou om te versnellen, Brambilla sprong op het wiel van de Wit-Rus, maar moest al snel weer in het zadel en zou het kopwerk van zijn ploegmaat niet kunnen belonen. Uiteindelijk finishte hij als zevende op 2:27 van de winnaar.

Siutsou kreeg wel Pieter Weening, Yevgeniy Gidich en Radoslav Rogina met zich mee. Met nog 5,1 kilometer versnelde Weening. Met zijn kenmerkende grote verzet liet hij de rest achter zich, maar Siutsou vond zijn tweede adem en beende hem in de laatste twee kilometer bij. De Wit-Rus versnelde nog twee keer, maar kon de Nederlander niet van zich afschudden. In de sprint bergop maakte de renner van Bahrain-Merida het alsnog met gemak af.

Voor Siutsou is het de eerste zege sinds hij in juni 2016 nationaal kampioen werd. Eerder werd hij ook al vier keer nationaal kampioen tijdrijden. Hij heeft nu tien overwinningen op zijn palmares, de grootste is een ritzege in de Giro van 2009.

🇭🇷 #TourOfCroatia2018



🥇 @siutsou takes an amazing win on the hellish final climb of stage 3️⃣ at the @tourofcroatia 🎥 pic.twitter.com/V5e04q2qfX Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link