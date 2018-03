Drie medailles voor Belgische renners op kwartier tijd Redactie

24 maart 2018

09u33

Bron: Belga 0 Wielrennen Op de tweede dag van de wereldkampioenschappen paralympisch baanwielrennen in het Braziliaanse Rio de Janeiro regende het gisteren even medailles voor de Belgen.

Diederick Schelfhout (spierfunctieverlies) en Kris Bosmans (hemiplegie) veroverden zilver en brons op de 1 kilometer tijdrijden (klasse C3) en enkele minuten later legde de slechtziende Griet Hoet, gegidst door Anneleen Monsieur, op zilver beslag in de drie kilometer tandemachtervolging (klasse B).

Schelfhout (1:10.581) en Bosmans (1:10.910) werden van het hoogste podiumptrapje gehouden door de Amerikaan Joseph Berenyi (1:09.831). In de klasse C2 werd Ewoud Vromant (bovenbeenamputatie) elfde in 1:21.012, een Belgisch record.

Griet Hoet en Anneleen Monsieur moesten in de finale het onderspit delven voor de Britten Lora Fachie en Corrine Hall. "Mega tevreden. Het was enorm spannend voor de tweede plaats, maar het is gelukt", verklaarde Hoet na de kwalificaties. Vorig jaar moesten Hoet en Monsieur nog vrede nemen met brons.

De Belgen zitten op dit WK al aan vier medailles. Donderdag veroverde Schelfhout ook al zilver op de 3 kilometer achtervolging. Vandaag treden Hoet en Monsieur in de 1 kilometer tijdrit aan.