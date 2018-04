Drie keer op drie podium voor Alaphilippe die nu wel raak schiet: "Ik wist niet dat ik won. Ik dacht dat Nibali nog vooraan zat" Mike De Beck

18 april 2018

16u42

Bron: VRT 0 Wielrennen Een tweede stek in 2015, hetzelfde resultaat in 2016 en nu de oppergaai. Het minste wat je kan zeggen is dat Julian Alaphilippe goed uit de verf komt in de Waalse Pijl. Derde keer, goede keer want eindelijk kon de 25-jarige Fransman Alejandro Valverde kloppen op zijn terrein. Voor het eerst sinds 1997 (Laurent Jalabert) wint een Fransman nog eens deze eendagskoers.

'El Imbatido' de onklopbare is dan toch een keer geklopt. Geen vijf op vijf voor Alejandro Valverde, maar wel de eerste voor Julian Alaphilippe. Weer raak dus voor de befaamde 'Wolfpack' van Quick.Step Floors. "Ik wist niet dat ik had gewonnen", verraste Alaphilippe tijdens het flashinterview. "Ik hoorde het niet goed via de radio en ik dacht dat Vincenzo Nibali nog vooraan reed." De 'Haai van Messina' speelde zijn troeven een tiental kilometers voor de Muur van Huy uit, maar betaalde daar in de finale de tol voor.

"Het is de derde keer dat ik hier deelneem en ook de derde keer dat ik op het podium sta. In het verleden werd ik telkens geklopt door Valverde", zegt Alaphilippe. "Ik heb hard gewerkt om datgene wat ik miste om te winnen weg te werken. Ik bedank dan ook mijn ploegmakkers want zij waren formidabel. Ik ben super tevreden."

Nochtans voelden de benen vanochtend niet meteen top aan. "Van bij het begin van de koers voelde ik dat ik moeilijke benen had. De Amstel, die niet makkelijk was, zat er nog een beetje in. Ik hou wel van dit parcours. Van bij de start is het al moeilijk en de finale is supernerveus. Ik ga eerst genieten van deze overwinning en ik ben ook gemotiveerd voor Luik-Bastenaken-Luik. Daar ga ik het maximum eruit halen."