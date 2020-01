Drie conclusies uit de Tour Down Under of wat de Australische 'opwarmer' voor het wielerseizoen ons leerde JDK

27 januari 2020

14u41 0 Wielrennen Het is nog vroeg. En allemaal een beetje vrijblijvend. Een 'opwarmer', wordt de Tour Down Under genoemd. Toch stak er best wel weer wat pit in die zes dagen koers, de opener van het WorldTour-seizoen. Drie markante vaststellingen.

Philipsen: talent, lef en... geduld

Gilbert (2004) en Roelandts (2010) wonnen wel eens het jongerenklassement. En Pauwels (2007), Gilbert (2008) en De Gendt (2017) het bergklassement. Maar de Tour Down Under winnen op punten? Geen Belg die het Jasper Philipsen in die 22 jaar voordeed. Fraai en eervol, met onder meer Ewan, Bennett, Viviani, Greipel en Nizzolo als concurrenten. Philipsen zelf wordt er amper warm van. "Het is geen groen in de Tour, hé."

Tekenend voor de honger en de ambitie van het 21-jarige talent. Wat had hij dat blauw graag willen inruilen voor een ritzege. Wij zijn ervan overtuigd: haalt Philipsen het 'afval' uit zijn spurt, blíjft hij zijn 'cool' en lef bewaren - niemand die hem uit het juiste spoor kan kwakken, al slaagde Ewan er zaterdag wel uitzonderlijk in - en kan hij nog een klein beetje geduld opbrengen, dan wint hij dít jaar écht zijn eerste WorldTour-koers (de etappe vorig jaar Down Under kreeg hij cadeau na diskwalificatie van Ewan).

De zelfreflectie van Lotto-Soudal

Vier keer al, werd het alcoholverbod bij Lotto-Soudal op stand-by gezet. Schwalbe Classic en liefst drie ritten in de Tour Down Under. Voor een nóg sterkere seizoensstart van het team moet je al terug naar 2013. Lotto dwingt zelfs even achtvoudig internationaal zegekoning Deceuninck-Quick.Step in de achtervolging - plaagstootje, Patrick Lefevere. Ondanks de succesroes liep het de voorbije dagen ook een paar keer grondig fout in de spurtvoorbereiding. Daar bleven ze intern niet ongevoelig voor.

"Als je al drie keer won, wil je gewoon een vierde keer winnen", stelt ploegleider Herman Frison het simpel. Vooral de 'blinde' lead-out van Roger Kluge, zaterdag, was een item. "Alles wat hij tot dan toe perfect had uitgevoerd, deed hij compleet verkeerd. Mochten we niet zo vaak gewonnen hebben, ik zou razend zijn geweest."

Af en toe levertraan in plaats van champagne: prima signaal. Het houdt iedereen scherp.

NTT + Bjarne Riis = succes

Met acht zeges hoorde Dimension Data in 2019 bij de kneusjes van

de WorldTour (alleen CCC en Katusha-Alpecin wonnen nóg minder). Op de eerste en enige WT-zege was het bovendien wachten tot 9 juni (Boasson Hagen in de Dauphiné). Dat was bijna 4,5 maand later dan de spurtzege van Nizzolo zaterdag in Victor Harbor. De komst van nieuwe teammanager Bjarne Riis doet opvolger NTT opstaan uit de doden. Vrijdagavond had Riis zijn troepen kordaat toegesproken, humeurig als hij was over het geleverde werk in de vierde etappe. Ze waren van slag. "Je voelde de onderlinge nervositeit."

Dus riep de Deen ze zaterdag in Glenelg, een kwartier voor de start, opnieuw samen. Voor een flinke portie peptalk nu. 'Komaan, jongens. Laat het achter jullie. Lach, recht de rug, ga ertegenaan, vecht als een team.' Je kan en mag twijfelen aan Riis' integriteit, maar zijn uitzonderlijke managerskwaliteiten staan buiten discussie.