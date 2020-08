Dramatische aankomst in Ronde van Polen: Jakobsen gaat hard tegen de grond aan finishlijn, toestand voorlopig onduidelijk Redactie

05 augustus 2020

18u27 14 Wielrennen Dramatische sprint in de eerste rit van de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) kwam zwaar ten val aan de finishlijn na contact met Dylan Groenewegen, die als eerste over de finishlijn kwam. Ook een jurylid naast het parcours werd hard geraakt. De toestand van het jurylid en Jakobsen is voorlopig onduidelijk.

Vreselijke beelden. Dag op dag één jaar na het overlijden van Bjorg Lambrecht is de Ronde van Polen opnieuw opgeschrikt door een dramatische valpartij. In een Nederlands sprintduel tussen Dylan Groenewegen (23) en Fabio Jakobsen liep het helemaal mis. Groenewegen lag met nog enkele hectometers te gaan op kop, maar week dan van zijn sprintlijn af om de deur dicht te doen voor de aanstormende Jakobsen. De renner van Deceuninck-Quick.Step belandde net voor de finishlijn aan grote snelheid in de dranghekken. Bij de valpartij raakte Jakobsen ook een jurylid die net naast het parcours stond. Groenewegen kwam als eerste over de aankomst, maar ook hij kwam ten val. Net als enkele anders sprinters die meededen om de zege.

Volgens de eerste berichten zou Jakobsen bij bewustzijn zijn geweest. De Nederlander werd, zo meldde Deceuninck-Quick.Step, in eerste instantie verzorgd door de dokters aan de finishlijn. Intussen zou de Nederlandse kampioen hevig bloedend en in kunstmatige coma overgebracht zijn naar het ziekenhuis. Het getroffen jurylid zou intussen gereanimeerd zijn, maar nog altijd aan de finish liggen.

Intussen houdt de wielerwereld zijn adem in voor Jakobsen en het jurylid. Het sprintmanoeuvre van Groenewegen wordt sterk veroordeeld. Ook de jaarlijkse weerkerende sprint in dalende lijn in de Ronde van Polen wordt op de korrel genomen. Patrick Lefevere is vooral messcherp voor Groenewegen, die niet in een rechte lijn sprintte. “Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen mogen toegelaten worden. Dit is crimineel”, schrijft de manager van Deceuninck-Quick.Step.

