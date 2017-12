Dopingzondaar Riccardo Riccò verrast: "Ik keer terug als renner" Redactie

Bron: AD, Gazzetta dello Sport 13 EPA Wielrennen Riccardo Riccò is nog tot 2023 geschorst, maar toch wil de Italiaan terugkeren in het peloton. "Ik weet dat de wielerwereld mij als een plaag ziet, maar we weten ook hoe hypocriet dat wereldje is. Vroeg of laat zal ik terugkeren", aldus de 34-jarige Riccò tegen Gazzetta dello Sport.

Riccò werd tijdens zijn actieve carrière meermaals in verband gebracht met dopinggebruik. In 2011 werd de renner, die ritten won in de Giro en de Tour, voor liefst twaalf jaar geschorst. "In 2023 loopt mijn schorsing af. Ik zal dan 40 jaar zijn en ik zal nog competitief zijn. Er zijn ploegen die me zouden willen. En als dat niet het geval is, dan richt ik zelf een team op.''

