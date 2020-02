Dopingwaakhond CADF klasseert onderzoek naar Astana-renners en mogelijke link met dopingarts Ferrari GVS

05 februari 2020

12u58 6 Wielrennen De onafhankelijke dopingwaakhond CADF klasseert de zaak rond dopingarts Michele Ferrari en Astana-renners Jakob Fuglsang en Aleksej Loetsenko. Dat betekent dat het rapport niet naar de Internationale Wielerunie (UCI) wordt gestuurd en er geen verdere actie wordt ondernomen. Deense en Noorse bronnen citeerden zondag een geheim rapport waaruit moest blijken dat de renners contact zouden gehad hebben met Ferrari. Alle partijen ontkenden die ontmoetingen met klem.

Zondag een kleine bom in wielerland. Deense en Noorse bronnen konden een geheim rapport van de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) - een onafhankelijke dopingwaakhond - inkijken. Daaruit bleek dat Astana-renners Fuglsang en Lutsenko contact hadden met de omstreden dopingarts Ferrari, die voor het leven geschorst is. De hoofdrolspelers ontkenden de ontmoetingen met klem, Astana-ploegleider Vinokourov reageerde gisteren nog: “Alles is gebaseerd op absurde geruchten.”

De studie van de CADF is inmiddels afgerond. De organisatie zegt informatie te hebben ontvangen over vermeende schendingen van de antidopingregels, waarna het een onderzoek opstartte. De dopingwaakhond riep daarbij de hulp in van verscheidene relevante instanties en besloot uiteindelijk het onderzoek te klasseren. Het was echter nooit de bedoeling dat het onderzoek in de media zou verschijnen. “Na een grondig onderzoek hebben we beslist om dit onderzoek niet door te spelen aan de UCI. Er zullen dan ook geen disciplinaire maatregelen genomen worden tegen de renners of het team”, klinkt het in een statement. Het was echter nooit de bedoeling dat het onderzoek in de media zou verschijnen. “Dat betreuren we”, luidt het persbericht verder. “We hebben deze informatie altijd uiterst zorgvuldig behandeld. We gaan onderzoeken wie het rapport gelekt heeft.”