Dopingtest aanvechten is (te) dure zaak: De Vuyst beslist vandaag over mogelijke verdere stappen MG

29 november 2019

03u00 0

“Ik ga er alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren.” Dat schreef Sofie De Vuyst (32) dinsdagavond, toen ze zelf het nieuws ­bekendmaakte dat bij een test op 18 september 2019 exogene steroïden in haar urine zijn gevonden.

De Vuyst nam de advocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer onder de arm. Vandaag beslissen De Vuyst en haar raadsmannen over mogelijke verdere stappen. “We hebben een laboratorium-documentatiepakket ­nodig. Dat vragen we zeker op”, zegt ­Maeschalck. Bij De Vuyst zou niet-lichaamseigen testosteron zijn gevonden, maar dat kan ­Maeschalck niet bevestigen of ontkennen. “De volgende stap is dan dat we een B-analyse ­vragen.”

Dat laatste kost 2.500 euro. Voor het laboratorium-documentatiepakket moet De Vuyst 450 euro betalen. Maeschalck: “Dat maakt al 2.950 euro en dat is veel geld voor een vrouwelijke profwiel­renster.” Haar verdediging wordt dus een dure zaak en vandaag beslist De Vuyst of ze de positieve dopingtest wel of niet gaat aanvechten.