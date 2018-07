Dopingprobleem steeds kleiner sinds 'Festina-Tour', vindt vorser Peter Van Eenoo: "Alleen nog gerommel in de marge" Marc Ghyselinck

03 juli 2018

09u35

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Chris Froome is vrijgesproken. En waar staat het wielrennen nu, twintig jaar na de Tour de Merde van 1998? Kijken we de komende drie weken naar een clean peloton? Dopingvorser Peter Van Eenoo gelooft van wel. "Als er nog een keer een epozaak komt, gaat het vaak over natuurlijke varianten in heel kleine doses."

In 1998 zat het hele peloton aan de epo. In 2008 werden Stefan Schumacher, Leonardo Piepoli, Riccardo Ricco, Bernard Kohl, Moses Dueñas en Manuel Beltran voor epogebruik uit de Tour gezet. In 2018 lijkt er alleen maar de salbutamolkwestie van Chris Froome over te blijven. En die is nu ook van de baan. Heeft de strijd tegen doping, twintig jaar later, een kwantumsprong gemaakt?

Peter Van Eenoo: "Dat hoop ik. Maar zeker kan ik dat pas over tien of twintig jaar zeggen. Als ik nu naar 2008 kijk, heb ik ook nog geen precies beeld van hoe de situatie toen was. Ik weet een aantal zaken, maar ik heb het gevoel dat ik het volledige plaatje nog niet ken. 2008 was een kanteljaar. De out-of-competitioncontroles en het bloedpaspoort werden ingevoerd. Nu hebben we ook het steroïdenpaspoort. En toch. In 2018 wordt er - hoe zal ik het zeggen? - door een aantal individuen nog altijd geflirt met de regels. Men zoekt de rand op. Een aantal medicaties is toegelaten, mits medisch attest. De vraag is dan: is dat medisch attest nodig, of wordt het misbruikt?"

