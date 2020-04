Exclusief voor abonnees Dopinggebruik lag er nooit dikker op dan in de Waalse Pijl van 1994: het verhaal achter het wonderjaar van Gewiss-Ballan DMM

20 april 2020

15u07 1 Wielrennen Het was in voetbaltermen een onvervalste hattrick. Al deed het een-twee-drie’tje van Gewiss-Ballan vooral ook de wenkbrauwen fronsen. Dopinggebruik lag er nooit dikker op dan in de Waalse Pijl van 1994.

Eén: Moreno Argentin. Twee: Giorgio Furlan. Drie: Evgeni Berzin. Twee Italianen en een Rus, drie renners van Gewiss-Ballan. Het podium van de Waalse Pijl in 1994 was een aanfluiting voor de ganse wielrennerij. Dag op dag 26 jaar geleden reden drie ploegmaats in blauw-witte truien een volledig peloton zoek. Er was uiteraard meer aan de hand, de overmacht van Gewiss-Ballan kwam niet zomaar.

Mocht u zich afvragen vanwaar de naam Gewiss komt, kijk dan snel even in uw stopcontact. De kans bestaat dat het er eentje is van het Italiaanse bedrijf. De fabrikant was eind jaren tachtig al actief in het peloton als co-sponsor, maar gaf pas in 1994 voor het eerst volledig zijn naam aan een wielerploeg. Het werd meteen een jaar om in te kaderen. Lees gerust even een greep uit het palmares van de ploeg in 1994 mee.

