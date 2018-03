UCI gebruikt opnieuw X-ray in strijd tegen mechanische fraude (en voorziet zware sancties voor wie betrapt wordt) MG

21 maart 2018

In zijn strijd tegen mechanische fraude gaat de Internationale Wielerunie ( UCI) gecombineerd gebruik maken van tablets, een hittecamera en X-ray. Voor dat laatste zal er een truck met een ingebouwde X-ray installatie aanwezig zijn bij een aantal wielerwedstrijden.

Het concept van X-ray, dat eerder al werd gebruikt bij de start van de Tour 2010 in Rotterdam, wordt opnieuw opgepikt. Het verdween na die bewuste Tour naar de achtergrond vanwege onhandig. Nu wordt het echt een geïntegreerd systeem via een speciaal daartoe uitgeruste vrachtwagen.

De UCI voorziet zware sancties voor wie op mechanische fraude wordt betrapt. Voor de renner zijn dat diskwalificatie, een schorsing van tenminste zes maanden en een boete van 20.000 tot 200.000 Zwitserse frank (17.000 tot 170.000 euro). Automatisch gelden voor het team dezelfde sancties, met uitzondering voor een hogere boete van 100.000 tot 1 miljoen Zwitserse frank (85.500 tot 855.000 euro). Voor iedereen die aan de UCI-reglementen is onderworpen, en die op welke manier ook bijdraagt tot mechanische fraude of het verbergen ervan, geldt een schorsing van zes maanden en een boete tussen 5.000 en 200.000 Zwitserse frank (4.275 tot 170.000 euro).

In 2018 zullen er in achttien landen en op 150 dagen controles op mechanische fraude plaatsvinden. 69 procent van die controles is voorzien in wegwedstrijden, de helft daarvan WorldTour-koersen. Ook op de piste en in het veldrijden en mountainbike zal er gecontroleerd worden.