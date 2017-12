UCI: "Chris Froome legde afwijkende dopingtest af in Vuelta" LPB

Chris Froome heeft een afwijkende dopingtest afgelegd tijdens de Vuelta van dit jaar. Dat meldt de Internationale Wielerunie (UCI) op zijn website.

Froome liet een te hoge salbutamolwaarde noteren tijdens een dopingcontrole op 7 september. Salbutamol is een geneesmiddel om astma tegen te gaan. Froome, die astma heeft, mag het product gebruiken, maar in een beperkte dosis. Die dosis - 1000 nanogram per milliliter - blijkt de Brit overschreden te hebben bij een urinestaal dat op 7 september, na de achttiende etappe in de Vuelta, werd afgenomen.

Froome werd reeds op 20 september van de afwijkende dopingtest op de hoogte gebracht. Het onderzoek van het B-staal bevestigde de positieve test. De 32-jarige renner kreeg geen voorlopige schorsing opgelegd en ontkent de feiten. De Brit werd in 2017 eindwinnaar van de Vuelta én de Tour de France.