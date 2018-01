Tourfavoriet snoeihard voor Froome en Sky die met opvallende uitleg in salbutamol-zaak komen om onschuld te bewijzen Mike De Beck

Bron: L'Equipe 39 Photo News Doping In Wielrennen Nadat Chris Froome een urinestaal afleverde waarin de dubbele hoeveelheid van het toelaatbare aan salbutamol werd aangetroffen, rekent Romain Bardet toch op een sanctie voor zijn concurrent. In de Franse sportkrant L'Equipe was hij zeer duidelijk in de zaak terwijl ze bij Team Sky volop bezig zijn aan de verdediging van hun kopman. Een team van zo'n tien wetenschappers buigt zich over de zaak en probeert aan de hand van het nierfalen van de viervoudige winnaar van de Tour de France aan te tonen dat Froome onschuldig is.

Romain Bardet, een van de concurrenten van Froome in de Tour de France, nam ook in L'Equipe geen blad voor de mond. "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat zo'n hoog salbutamol-gehalte niet tot een sanctie leidt. Waarom wordt er anders in de regels een maximumwaarde gehanteerd?"

Bardet hoopt dat er in ieder geval voor de start van de Tour de France, waar Froome voor zijn vijfde eindzege hoopt te gaan, duidelijkheid komt. "Anders zou het dramatisch zijn voor het imago van de wielersport", oordeelt de ploegmaat van Oliver Naesen en Jan Bakelants bij AG2R La Mondiale. "Een farce."

Ondertussen is het Team Sky uiteraard menens. Erop of eronder in de verdediging rond de salbutamol-zaak waar een schorsing van twee jaar als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Froome hangt. De klimgeit weerlegt de analyse van zijn opvallend urinestaal niet, maar zegt wel dat hij niet meer salbutamol heeft ingenomen dan wat is toegestaan (2.000 nanogram daar waar de grens op 1.000 nanogram ligt). Hij beweert nu dat zijn organisme het product niet op de normale manier heeft verwerkt en dat ligt volgens hem aan enkele externe factoren.

Zo'n tien wetenschappers spitten de zaak onder leiding van topadvocaat Mike Morgan helemaal uit. Het zit namelijk zo dat na de inname salbutamol wordt opgenomen via de lever. Het zijn dan ook de nieren die uiteindelijk voor de uitscheiding van de urine, met de hoeveelheid aan salbutamol, zorgen. De wetenschappers willen nu aantonen dat het falen van de nieren van Froome voor de hoge hoeveelheid van salbutamol heeft gezorgd. In een poging om het nierfalen te corrigeren zouden de nieren dan een hogere dosis van het molecuul afscheiden, wat dan geleid zou hebben tot de gemeten hoeveelheid van 2.000 nanogram in het urinestaal van Froome. "Het heeft tijd nodig, maar het sleept niet aan", vertelde een bron dicht bij het dossier aan L'Equipe.

Het is niet voor niets dat Team Sky enorm veel tijd en energie in de zaak steekt. Als de uitleg van de wetenschappers als voldoende wordt beschouwd, vervalt de sanctie. Zoniet, dan hangt Froome een schorsing van twee jaar boven het hoofd. Als de Brit met Keniaanse roots die straf dan niet zou aanvaarden, verschijnt de zaak voor het anti-doping tribunaal van de UCI. Als laatste strohalm kan die uitspraak dan nog een keer aangevochten worden voor het TAS, het Internationaal Sporttribunaal.