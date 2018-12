Tosh Van der Sande na positieve dopingtest: "Louter materiële vergissing" LPB

20 december 2018

16u12

Bron: Belga 0 Doping In Wielrennen De positieve dopingtest van Tosh Van der Sande tijdens de Zesdaagse van Gent is het gevolg van een materiële vergissing, zo meldt de renner van Lotto-Soudal vandaag in een persbericht. Er werd een verkeerde neusspray vermeld op het dopingcontroleformulier.

"Tijdens de Zesdaagse van Gent werd ik gecontroleerd op doping. De laatste dag is het gebruikelijk dat alle renners die het podium hebben gehaald, worden gecontroleerd", klinkt het bij Van der Sande. "Groot was mijn verbazing vervolgens een brief te ontvangen met een afwijkend analyseresultaat. Mijn staal bevatte prednisolone, afkomstig van de neusspray Sofrasolone. Deze neusspray is vrij verkrijgbaar, werd mij bezorgd via de ploegarts en is toegelaten binnen wedstrijdverband voor zover vermeld op het dopingcontroleformulier. Ik nam deze intranasaal. In de hectiek werd bij vergissing op het formulier ‘Mometasone spray’ vermeld in plaats van ‘Sofrasolone’, hetgeen voor dezelfde medische indicaties wordt gebruikt. Het betreft dus louter een materiële vergissing. In het verleden gebruikte ik reeds afwisselend de twee neussprays, steeds bezorgd via een ploegarts. Ik zal nu samen met mijn raadslieden Mr. Johnny Maeschalck en Mr. Kristof De Saedeleer en mijn manager Jef Van den Bosch het nodige doen om een en ander te duiden aan de UCI en mijn naam te zuiveren."

Nadat de positieve dopingtest aan het licht kwam, besliste Lotto Soudal zijn renner voorlopig te schorsen in afwachting van het onderzoek van de Internationale Wielerunie (UCI). Op de Zesdaagse van Gent reed Van der Sande aan de zijde van ploeggenoot Jasper De Buyst. Het duo eindigde op de derde plaats.