Sportdokter Goossens over positieve dopingplas: "Ik zie niet goed in waarom hij die waarde zou overschrijden" Glenn Van Snick

09u28

Bron: Eigen berichtgeving 3 Photonews Doping In Wielrennen Chris Froome heeft een te hoge salbutamolwaarde laten optekenen in de Ronde van Spanje. Maar voor wat wordt dat product precies gebruikt en welk voordeel zou de Brit halen uit een overschreden dosis? Wij vroegen het aan sportarts Chris Goossens.

"Salbutamol is een bètablokker die gebruikt wordt voor ademhalingsproblemen. Meestal in een puffer, maar het kan ook via medicatie toegediend worden. Maar er staat een grens op. Het mag therapeutisch ingenomen worden, maar enkel als je toelating hebt." Het is bekend dat Chris Froome astma heeft en het product van het antidopingagentschap WADA tot een bepaalde waarde (1000 nanogram per milliliter, red.) mag gebruiken."

Nu is de vraag. Heeft de Brit bewust de waarde overschreden om hier voordeel uit te halen? "Als je astmatisch bent en je hebt dat product hoe dan ook nodig, haal je eigenlijk weinig voordeel uit het schenden van de opgelegde limiet. Een voordeel is dat je een betere ademhaling hebt, maar je hartslag gaat wel de hoogte in. Het profijt wordt dus eigenlijk tenietgedaan door die negatieve bijwerking. Ik zie dus niet goed in waarom je die waarde zou overschrijden. Het levert heel weinig op."

AFP

Sky, het team van Froome, verklaarde reeds dat de hoge waarde het gevolg zou kunnen zijn van verschillende factoren die de concentratie beïnvloeden. Zo zou door de interactie van Salbutamol met voeding en andere geneesmiddelen de grens lichtjes overschreden kunnen worden. Niet meteen iets waar de sportdokter aan zou denken. "Volgens mij is dat argument nog nooit gebruikt in deze kwestie. Voor mij is het meestal: als je over de grens zit, heb je te veel gebruikt. Soms kunnen medicaties elkaar wel beïnvloeden, maar voor zover ik weet is dit in het geval van Salbutamol nog nooit als argument aangehaald. Volgens mij is Froome dus echt over die grens gegaan door te veel in te nemen. De vraag is of dit bewust was - voor die betere ademhaling - of accidenteel."

"Weet je, het is altijd een heel moeilijk verhaal bij producten die tot een bepaalde waarde worden toegelaten. Bij amfetaminen is het heel duidelijk. Het mag niet. Maar met producten die wél mogen worden ingenomen, moet je telkens doseren en op zoek gaan naar de juiste hoeveelheden. Afhankelijk van je lichaamsgewicht - Froome is niet van de magerste - mag je dan een bepaalde dosis gebruiken. Het opzoeken van die grens is niet eenvoudig en onduidelijk", besluit Goossens.

Florian Van Eenoo photonews Chris Goossens