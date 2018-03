Rapport maakt brandhout van Touroverwinning Bradley Wiggins en Sky, Brit ontkent alles: "Erg triest" IB

05 maart 2018

01u30

Bron: The Guardian 194 Doping In Wielrennen Een rapport van een Britse parlementaire onderzoeksgroep concludeert dat Bradley Wiggins van Team Sky prestatiebevorderende middelen ( corticosteroïden) genomen heeft in aanloop naar de Tour de France van 2012 – die hij won. Daarmee is een "ethische lijn" overschreden. De middelen zouden onder het mom van medicijnen ter behandeling van een aandoening die Wiggins zou hebben gehad, voorbij de dopingcontroles zijn geraakt. De Brit ontkent echter alles en noemt de aantijgingen "erg triest."

Het langverwachte rapport van de onderzoekscommissie van het departement van Cultuur, Media en Sport is mogelijk de doodsteek voor het Britse Team Sky, dat met argusogen gevolgd wordt als het om dopingskwesties gaat. Volgens het rapport misbruikte het team het anti-dopingssysteem om Wiggins en mogelijk ook andere renners sterke corticosteroïden toe te dienen om hen voor de Tour de France voor te bereiden. In het rapport wordt manager Sir David Brailsford, die altijd gepocht heeft met zijn wetenschappelijke benadering van 'marginal gains', beschuldigd van het afstappen van het ethos ‘om schoon te winnen’, toen de druk om te winnen te groot werd. Bij zijn oprichting in 2010 beloofde Team Sky 'de meest transparante en ethische ploeg ooit' te worden, maar daar blijft na de salbutamol-plas van Chris Froome vorig jaar en ook dit rapport niks meer van overeind.

Systeem van 'therapeutische uitzonderingen'

Volgens het rapport misbruikte Team Sky het systeem van ‘therapeutische uitzonderingen’, waarbij dokters door middel van een briefje een verboden substantie toch zouden mogen voorschrijven aan een renner om een bestaande aandoening mee te behandelen. Wiggins had via dat systeem toelating gekregen om voor de Tour van 2012 triamcinolon te gebruiken. Dat is een middel dat gebruikt wordt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen. "Maar dat kreeg hij niet uit medische noodzaak, maar om de verhouding kracht ten opzicht van gewicht te verbeteren voor de start van de race. Het toedienen van triamcinolon vlak voor de Tour van 2012 zorgde ervoor dat hij ook tijdens de Tour baat had van de prestatiebevorderende eigenschappen van dit medicijn", klinkt het in het rapport.

Technisch gezien is dat geen schending van de anti-dopingwetten, maar het druist wel in tegen de ethische lijn die manager Brailsford voor Team Sky had gesteld. “We geloven dat binnen de regels gesteld door het WADA, Team Sky medicijnen gebruikt heeft om de prestaties van de renners te bevorderen en niet om aandoeningen te behandelen", stelt het rapport.

Wiggins en Sky reageren: "Erg triest"

Wiggins, die zich toen in 2012 kroonde tot de eerste Brit die de Tour won, liet op Twitter weten het “erg triest te vinden dat beschuldigingen van dingen die mensen nooit gedaan hebben, meteen als feiten worden aangenomen. Ik wijs de bewering sterk van de hand dat medicijnen werden gebruikt zonder medische nood. Ik hoop dat ik de komende dagen mijn zegje mag doen en mijn standpunt duidelijk mag maken.”

Ook Sky heeft op zijn officiële website al gereageerd op de aantijgingen van het parlementaire onderzoek. "Het rapport vermeldt enkele zaken waarover we in het verleden al hebben gezegd dat het team tekortschoot. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor die gemaakte fouten. We hebben de commissie in maart 2017 een brief overhandigd waarin we onze vooruitgang sindsdien gedetailleerd hebben beschreven, zo ook de verbetering van ons medisch dossier."

"In het rapport wordt echter ook beweerd dat we medicatie gebruikten om het team te verbeteren", luidt het verder bij de Britse wielerformatie. "We weerleggen dit ten stelligste. Het rapport bevat ook een aantijging van allround gebruik van Triamcinolone door onze renners voorafgaand aan de Tour de France 2012. Ook deze bewering weerleggen we."

"We zijn verrast en teleurgesteld. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de sport serieus. We zijn sterk begaan met het creëren van een omgeving waar onze renners optimaal en in een cleane omgeving kunnen presteren."