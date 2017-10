Ook zoon van dopingzondaar Rumsas positief bevonden PL

Doping In Wielrennen De Letse wielrenner Raimondas Rumsas junior (23) is betrapt op het gebruik van groeihormoon en voorlopig geschorst. Dat laat het Italiaans antidopingagentschap weten. Zijn vader werd in 2003 op EPO betrapt, nadat hij een jaar eerder derde werd in de Tour de France.

Rumsas junior testte op 4 september positief buiten competitie, in het Toscaanse Capannori. Eerder dit jaar overleed zijn broer Linas na een hartstilstand, die eveneens in verband werd gebracht met het gebruik van verboden middelen. In 2002 werd moeder Rumsas door de Franse douane tegengehouden met een auto vol verboden producten. In 2006 werden zij en haar man daarvoor tot vier maanden cel veroordeeld.