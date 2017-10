Ook B-staal Sanchez positief: BMC ontslaat Spanjaard PL

07u16

Bron: Belga 1 TDW Doping In Wielrennen BMC heeft de samenwerking met Samuel Sanchez stopgezet nadat ook in zijn B-staal het groeihormoon GHRP-2 is teruggevonden.

Medio augustus maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend dat de 39-jarige Sanchez was betrapt op het gebruik van doping. De olympische kampioen op de weg in Peking 2008 liep op 9 augustus bij een controle buiten competitie tegen de dopinglamp. BMC besliste meteen om Sanchez te schorsen, in de selectie voor de Vuelta werd hij vervangen door Loïc Vliegen. Hij had nog het recht op de analyse van het B-staal, maar dat blijkt dus ook positief.



Sanchez reed de voorbije vier seizoenen voor BMC. Voordien was hij veertien jaar aan de slag bij het Baskische Euskaltel-Euskadi. Op zijn palmares prijken naast zijn olympische titel onder meer nog een etappe en de bolletjestrui in de Tour en vijf ritzeges in de Vuelta. Hij werd ook een keer tweede in het eindklassement van de Tour (2010) en een keer tweede (2009) en derde (2007) in dat van de Vuelta.