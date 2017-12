Nibali rijdt opnieuw Ronde van Frankrijk YP

Bron: Belga 0 Photo News Vincenzo Nibali. Doping In Wielrennen Oud-winnaar Vincenzo Nibali komt in 2018 weer aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat zei de Italiaan vandaag op een persconferentie van zijn ploeg Bahrain-Merida, die op trainingsstage in Kroatië vertoeft. Nibali past voor de Giro d'Italia.

"Ik denk er al meer dan een jaar over na. In het eerste jaar van onze ploeg wilde we ons nog op de Giro richten", zei Nibali, Tourwinnaar in 2014."In ons tweede seizoen mikken we op de Tour. Het parkoers bevalt me. Het is gevarieerd en de tijdritten zijn kort."

Brent Copeland, general manager van Bahrain-Merida, bevestigde dat de beslissing is genomen in overleg met de ploegleiding en sponsors. Domenico Pozzovivo wordt de kopman in de Giro. Nibali rijdt in principe ook de Ardeense klassiekers, maar met het WK in Innsbruck volgt het hoofddoel pas in het najaar.

Sinds zijn Tourzege van 2014 nam Nibali nog twee keer deel. In 2015 werd hij vierde, in 2016 pas dertigste. Eerder in 2016 had "De Haai van Messina" wel een tweede keer de Giro op zijn palmares gebracht. In de Ronde van Spanje greep Nibali vorig jaar nipt naast een tweede eindzege. Hij strandde op 2:15 van de Brit Chris Froome, die woensdag in het oog van de storm kwam door een afwijkende dopingtest tijdens die Vuelta.