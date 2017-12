Nibali: "Froome testte positief toen het regende, dan heb je normaal geen astma" LPB

13u50 0 Photo News Vincenzo Nibali (rechts) zij aan zij met Chris Froome tijdens de voorbije Vuelta.

Vincenzo Nibali, tweede in het eindklassement van de voorbije Vuelta, plaatst vraagtekens bij het gebruik van het anti-astmamiddel Ventolin dat bij Chris Froome de positieve test opleverde. "Het regende in die periode in Spanje, dus het lijkt me niet logisch dat hij last had van astma", zegt de Italiaan. "Ik heb er zelf ook mee te maken, maar als het regent zijn er geen pollen die bij mij het gebruik van Ventolin noodzakelijk maken. Al is het is te vroeg om te oordelen."

Mocht de positieve test tot een straf leiden voor Chris Froome, dan kan de eindzege in de Vuelta bij Vincenzo Nibali belanden. "Maar in dat geval zal ik nooit de sensatie hebben gevoeld van het opnieuw winnen van de Vuelta", aldus nog Nibali. "Dit is slecht voor de wielersport, maar ook voor mij."