Liefst twaalf renners op EPO betrapt tijdens Ronde van Costa Rica

31 januari 2018

20u24

Tijdens een controle op 22 december in de Ronde van Costa Rica zijn in één klap liefst twaalf renners betrapt op het gebruik van EPO. Dat liet de internationale wielerunie UCI vandaag weten.

De Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) voerde in Costa Rica een goed "geplande en gerichte" controle uit. Dat gebeurde op basis van "verzamelde informatie met de hulp van de Costaricaanse wielerfederatie, de lokale antidopingcommissie en het plaatselijk Instituut voor Sport en Ontspanning".



Geen van de betrapte renners boekte in het verleden al opvallende resultaten op het hoogste niveau. Elf onder hen zijn betrapt op de Cera-variant van EPO, één op het klassieke EPO. De renners zijn voorlopig geschorst in afwachting van de analyse van hun B-staal.