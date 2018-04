Lance Armstrong koopt proces af en ontloopt zo schadeclaim van 100 miljoen dollar Redactie

19 april 2018

Nieuws over de dopingzaak rond Lance Armstrong: de Amerikaan betaalt een minnelijke schikking van vijf miljoen dollar in de rechtszaak die tegen hem werd aangespannen na zijn dopingbekentenissen. Dat meldt de New York Times. Er hing Armstrong een schadeclaim van 100 miljoen dollar boven het hoofd, maar dat proces heeft hij dus afgekocht. Floyd Landis, zijn ex-ploegmaat bij US Postal die de zaak tegen hem aanspande, krijgt een kwart van de vijf miljoen dollar die Armstrong afdokt om zijn proces af te kopen.