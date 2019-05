Lance Armstrong heeft geen spijt over dopingverleden: "Zou net hetzelfde doen" LPB

24 mei 2019

13u22

Bron: afp/dpa 1 Wielrennen Lance Armstrong (47) is tijdens een interview met de Amerikaanse sportzender NBC Sports teruggekomen op zijn dopingverleden. De Amerikaan won de Tour de France zeven keer op rij tussen 1999 en 2005, maar moest die zeges na zijn toegegeven dopinggebruik weer afgeven.

"Ik zou niets veranderen mocht ik alles moeten herdoen", sprak Armstrong tijdens het interview dat op 29 mei integraal zal uitgezonden worden. "Als ik niets gezegd zou hebben over mijn dopinggebruik, zou er niets gebeurd zijn, helemaal niets. Maar ik was een makkelijke prooi, het was alsof ik betrapt wilde worden. Het is een complexe zaak, maar ik zou niets veranderen aan de manier waarop ik handelde. Ik zou ook niets willen veranderen aan de lessen die ik geleerd heb. En die heb ik geleerd door te doen wat ik gedaan heb.”

In oktober 2012 legde de Internationale Wielerunie (UCI) een levenslange schorsing op aan Lance Armstrong. Aanleiding was een rapport van het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) dat hem schuldig bevond aan jarenlang gebruik van verboden producten. Begin 2013 gaf Armstrong tijdens een tv-interview met Oprah Winfrey toe dat hij jarenlang doping had gebruikt tijdens zijn carrière.

