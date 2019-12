KOERS KORT. Aerts houdt gebroken rib over aan val in Namen en is onzeker voor Zolder De wielerredactie

23 december 2019

15u19 0

Aerts onzeker voor Zolder met gebroken rib

Toon Aerts heeft in de wereldbekercross van Namen een rib gebroken. De Belgisch kampioen is onzeker voor de wereldbekermanche in Heusden-Zolder van donderdag (26 december). Dat laat zijn ploeg Telenet Baloise Lions weten.

Aerts liep de blessure op bij een val in de slotronde. Hij kwam toen met zijn linkerkant onzacht in aanraking met een paaltje. Aerts beëindigde de loodzware cross op de Citadel nog als tweede na wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Na de wedstrijd ging Aerts meteen langs bij teamdokter Jan Mathieu en kinesist Tim Aerts voor een check-up. Op basis van dit klinisch onderzoek werd beslist om maandagochtend foto’s te laten nemen in het AZ Turnhout. “Op de foto’s werd een niet-verplaatste fractuur van een linkse rib vastgesteld”, meldt de ploeg. “De wereldbekerleider ondergaat nu verdere onderzoeken om te kijken of koersen met deze fractuur mogelijk is.”

Morgen geeft het team meer duidelijkheid over de deelnamekansen van Aerts aan de wereldbekermanche in Heusden-Zolder. Aerts leidt na zes manches voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Simon Yates mikt op Giro en Olympische Spelen in 2020

De Ronde van Italië en de Olympische Spelen in Tokio zijn volgend jaar de hoofddoelen van Simon Yates. Dat laat de Brit maandag optekenen op de website van zijn team Mitchelton-Scott.

Yates begint het seizoen met de Tour Down Under (19-26 januari). Aansluitend start hij in de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari) en de Jayco Herald Sun Tour (5-9 februari). Daarna is het toewerken richting Giro, die op 9 mei in Boedapest start met een individuele tijdrit.

In 2018 droeg Yates dertien dagen de roze trui in Italië en won hij drie etappes. Na een inzinking in de slotweek finishte hij uiteindelijk pas als 21e. In het najaar nam Yates revanche met eindwinst in de Ronde van Spanje. Dit jaar werd de Brit achtste in de Giro en won hij aansluitend twee ritten in de Tour. La Grande Boucle staat in 2020 niet op zijn programma omdat hij voluit mikt op de Spelen, die kort na de Tour volgen.

“De Giro is een wedstrijd met veel charme en karakter. De fans zijn gepassioneerd, het parcours is knap en er wordt altijd agressief gekoerst, waar ik van hou”, onderstreept Yates. “Vorig jaar haalde ik niet mijn beoogde niveau en nu wil ik er terugkeren in de best mogelijke vorm. Het parcours van 2020 is traditioneel met veel tijdritkilometers en klimwerk. We moeten op alles voorbereid zijn. Ik wil in mijn beste conditie aan de start verschijnen om mijzelf zo de grootste kans op winst te geven.”

Van der Poel siert affiche van cross in Gullegem

Wereldkampioen Mathieu van der Poel wordt op zaterdag 4 januari de publiekstrekker van de veldrit in het West-Vlaamse Gullegem. De organisatoren bereikten ook met streekrenner Michael Vanthourenhout een overeenkomst, net als met Xandro Meurisse en Zdenek Stybar.

“Mathieu van der Poel won dit jaar onze eerste editie en dus mag hij ook op de tweede uitgave, op zaterdag 4 januari, niet ontbreken”, stelt Kevin Defvieuw van het organiserende comité. “Ook gewezen wereldkampioen Zdenek Stybar maakt op de eerste zaterdag van 2020 zijn opwachting. Naast van der Poel en Stybar zullen onder meer Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch, Jim Aernouts, Nicolas Cleppe en Xandro Meurisse afzakken naar Gullegem.”

Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Eva Lechner, Ellen Van Loy en Loes Sels starten bij de vrouwen.

ARD: “Twee Duitse WorldTour-renners betrokken bij Operatie Aderlass”

Er zijn nieuwe namen opgedoken in ‘Operatie Aderlass’, de zaak rond de Duitse dopingarts Mark Schmidt. Volgens ARD hebben twee Duitse WorldTour-renners zich laten voorzien van bloeddoping.

“Het gaat om twee Duitse wielrenners die met WorldTour-teams aan de Tour de France hebben meegedaan. Eén van hen is nog actief beroepsrenner”, klinkt het bij televisiezender ARD. De publieke omroep heeft de nieuwe namen bekendgemaakt aan een Duitse procureur, die vorige week aanklachten heeft ingesteld tegen Schmidt en vier medeplichtigen. De namen zijn nog niet openbaar gemaakt.

Tot dusver waren 23 atleten betrokken bij ‘Operatie Aderlass’, het onderzoek naar de in Erfurt gevestigde arts Mark Schmidt. De voormalige Duitse sprinter Danilo Hondo gaf in mei toe deel uit te maken van het dopingnetwerk. Ook voormalig sprintkoning Alessandro Petacchi, Kristijan Durasek, Kristijan Koren, Borut Bozic, Stefan Denifl en Georg Preidler kwamen naar voren in de dopingzaak.