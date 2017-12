Italiaan Nicola Ruffoni vier jaar geschorst YP

23u44

Bij een controle buiten competitie op 25 april, kort voor de start van de Ronde van Italië, testte Ruffoni positief op het gebruik van groeihormonen.

Bij dezelfde controle liep ook Stefano Pirazzi, destijds een ploegmaat van Ruffoni bij Bardiani-CSF, tegen de lamp. De 30-jarige Italiaan werd in oktober al vier jaar geschorst. Beide renners werden ontslagen door hun team, dat afgelopen zomer een maand aan de kant moet blijven. Dat is de straf voor ploegen die binnen een jaar twee keer met een dopinggeval te maken hebben.

Rufffoni heeft zes profzeges op zijn palmares. Zijn mooiste zege boekte hij in september 2015 in de Gran Premio Beghelli (1.BC), waar hij Filippo Pozzato en Jens Keukeleire achter zich liet. Daarnaast sprintte hij vijf keer naar dagsucces in kleinere rittenkoersen (2.1).