Greg LeMond stapt niet mee in het verhaal van Froome: "Dat is het meest belachelijke excuus dat ik ooit heb gehoord" Mike De Beck

16u45

Bron: The Times 36 Photo News Doping In Wielrennen Drievoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk Greg LeMond neemt in The Times geen blad voor de mond over de dopingkwestie rond Chris Froome. De Amerikaan sleurt er ook ineens heel Team Sky bij. "Zoals de geschiedenis heeft laten zien, wanneer zaken te mooi zijn om waar te zijn, zijn ze dat meestal ook."

LeMond toont absoluut geen medelijden voor Chris Froome. De viervoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk kwam in het oog van de storm terecht omdat er na de achttiende etappe in de Vuelta een waarde van 2.000 nanogram van salbutamol werd aangetroffen in zijn urine, daar waar er slechts 1.000 nanogram per milliliter is toegestaan. Vrijwel meteen werd het excuus ingeroepen dat Froome meerdere malen heeft gepuft om niet te moeten hoesten tijdens interviews na de rit. "Give me a break. Dat is het meest belachelijke excuus dat ik ooit heb gehoord", gelooft LeMond het niet meteen. "Als dat is wat hij beweert, dan is het simpel, hij heeft de regels overtreden en moet overeenkomstig worden gestraft."

REUTERS Greg LeMond haalt stevig uit naar Froome en Team Sky.

"Alleen Froome is hiervoor verantwoordelijk"

"De misvatting dat salbutamol de prestaties niet verbetert, is alleen waar als je het gebruikt zoals voorgeschreven", gaat LeMond verder. "Oraal ingenomen of via een injectie werkt het als een anabole steroïde, zoals clenbuterol, daar waar Alberto Contador positief op testte." LeMond vertelt dat de verantwoordelijkheid volledig bij Froome ligt. "Het is de verantwoordelijkheid van de atleet om de regels te volgen. Voor het gebruik van salbutamol is Froome zelf verantwoordelijk wat hij in zijn eigen lichaam stopt. Hij alleen is verantwoordelijk. Het peloton vertrouwt op de gelijke toepassing van de regels. Als die regels niet worden gevolgd, dan ondermijnt dat de sport."

Oraal ingenomen of via een injectie werkt salbutamol als een anabole steroïde, zoals clenbuterol, daar waar Alberto Contador positief op testte Greg LeMond in The Times.

"Brailsford is geheimzinnig en draait rond de pot"

Greg LeMond lijkt ook niet meteen een fan van de aanpak van Team Sky. Het team van Dave Brailsford dat het telkens had over de 'marginal gains', de kleine details die beslissen over winst en verlies. "Ik geloof niet in Dave Brailsford", aldus LeMond. "Hij is geheimzinnig en draait rond de pot bij vragen. Van wat ik lees en hoor is het team niet zo wetenschappelijk en goed geïnformeerd zoals ze zelf beweren te zijn. Het doet me pijn om te horen dat Brailsford en het team de echte wetenschap verwerpt als een pseudowetenschap, wat mij betreft altijd een rode vlag. Zoals de geschiedenis al heeft laten zien, als de zaken te mooi zijn om waar te zijn, dan zijn ze dat meestal ook."

EPA Dave Brailsford.