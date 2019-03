Georg Preidler geeft als tweede Oostenrijkse renner bloeddoping toe YP

04 maart 2019

09u54

Bron: Belga 0 Doping In Wielrennen In navolging van de Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl heeft ook zijn landgenoot Georg Preidler bekend bloeddoping te hebben gebruikt. De 28-jarige Preidler rijdt sinds vorig jaar voor de Franse ploeg Groupama-FDJ, daarvoor kwam hij vijf seizoenen uit voor de huidige Sunweb-formatie van kopman Tom Dumoulin. Hij hielp de Nederlander in 2017 als knecht aan de eindzege in de Giro.

"Ik heb een fout gemaakt en wil eerlijk zijn", zegt Preidler maandag in Oostenrijkse kranten. "Het was de grootste fout van mijn leven. Alles wat ik kan zeggen, is dat ik niet meer kon leven met in mijn achterhoofd de wetenschap dat ik vals heb gespeeld. De laatste dagen waren een nachtmerrie. Ik kon niet meer eten en slapen."

Wanneer hij gebruik heeft gemaakt van de verboden bloedtransfusies, is niet duidelijk. Preidler benadrukt wel dat bij hem alleen bloed is afgenomen en dat het nooit is teruggebracht in zijn lichaam. "Maar alleen het idee al is strafbaar.”

Afgelopen week kwam de dopingzaak in Oostenrijk aan het rollen. Tijdens de WK noordse nummers in Seefeld werden vijf langlaufers opgepakt, onder wie twee Oostenrijkers. Eén van hen, Max Hauke, werd zelfs op heterdaad betrapt tijdens een bloedtransfusie. De politie deed tegelijkertijd in de Duitse stad Erfurt een inval. Daarbij werd de Duitse arts opgepakt die wordt beschouwd als spil in de zaak. Hij zou de apparatuur voor bloeddoping hebben overgenomen van de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner, die in het verleden renners van de toenmalige Rabobankploeg hielp bij verboden praktijken.

Stefan Denifl gaf afgelopen weekend toe dat hij bloeddoping heeft gebruikt. De 31-jarige Oostenrijker, winnaar van een Vueltarit in 2017, zou dit seizoen in dienst van Greg Van Avermaet bij CCC gaan rijden maar zijn contract werd eind 2018 "om persoonlijke redenen" ontbonden.